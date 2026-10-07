Pacientes de hemodiálisis del IMSS en Jalisco protestan por agua contaminada usada en sus tratamientos

Pacientes de hemodiálisis de clínica IMSS 110. Foto: Omar Hernández

Pacientes con tratamiento de hemodiálisis de la clínica 110 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se manifestaron este miércoles frente al edificio del Palacio Federal, en Guadalajara, para exigir que se reanude de inmediato la atención. Los tratamientos fueron suspendidos debido a la mala calidad del agua.

“Soy paciente renal de la clínica 110, acudimos aquí por falta de hemodiálisis porque no nos han hecho en una semana hemodiálisis y a veces a los de lista de espera pues obviamente más tiempo, de hecho, ayer falleció una compañerita de 22 años”. Margarita Juárez, paciente de hemodiálisis

Inconformes aseguran que el agua contaminada ya provoca otras afectaciones a su salud

“Lo que yo pido es que tengamos agua limpia ahí en la 110 porque de las hemodiálisis depende mi vida, a mí me ha afectado mucho el que nos estén dando las hemodiálisis con esa agua sucia porque me siento mal, incluso ahorita traigo mucha tos por lo mismo, porque el agua está sucia y el tratamiento no está bien, yo pienso que yo agarré una bacteria o algo de ahí”. Araceli Larios, paciente de hemodiálisis

En las últimas horas se atendieron algunos servicios de urgencia; sin embargo, los pacientes advierten que siguen en riesgo, pues los filtros de agua aún no cumplen los requisitos para un tratamiento clínico.

“Incluso el día de ayer que nos conectaron, los enfermeros nos dijeron que el agua aún no estaba 100% purificada, que, si nos hubiéramos esperado a que siguieran trabajando en ella, entonces eso también puede ser un riesgo de que nos conecten si el agua está purificada solamente un 80% porque aun así nos puede provocar una infección o incluso la muerte”. Jonathan Bello, paciente de hemodiálisis

Los manifestantes recibieron el acompañamiento de un representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pero ninguna autoridad de salud los atendió.

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