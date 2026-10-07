Pensión IMSS: conoce cuándo caerá el próximo depósito

Pensión del IMSS. Foto: Cuartoscuro

Las personas pensionadas del IMSS recibirán su pago correspondiente a noviembre de 2026 el lunes 2 de noviembre, primer día hábil del mes.

El IMSS recordó que no es necesario retirar el dinero el mismo día del depósito, por lo que las personas pensionadas pueden esperar uno o dos días para evitar aglomeraciones en bancos y cajeros.

¿Cuándo cae el depósito de noviembre?

El pago estará disponible el lunes 2 de noviembre de 2026, de acuerdo con el calendario de pago de pensiones del Seguro Social.

El Instituto señaló que las y los pensionados podrán disponer de sus recursos a través de los mecanismos bancarios establecidos.

Para consultar las fechas de los depósitos durante todo el año, el IMSS mantiene disponible el “Calendario de pago de pensiones 2026”.

Calendario de pensión IMSS. Foto: IMSS Digital

Recomendaciones para retirar la pensión IMSS

El Seguro Social también pidió tomar precauciones al momento de acudir a un cajero automático. Entre las principales recomendaciones están:

Evitar acudir en horarios de alta afluencia y, si es posible, retirar el dinero uno o dos días después.

y, si es posible, retirar el dinero uno o dos días después. No aceptar ayuda de personas desconocidas si el cajero presenta alguna falla.

si el cajero presenta alguna falla. Revisar que la ranura de la tarjeta y el teclado no tengan dispositivos o piezas extrañas .



. Desconfiar de mensajes o letreros colocados en los cajeros que soliciten información personal.

Presionar siempre la opción de “cancelar” al terminar la operación.

al terminar la operación. Preferir cajeros ubicados dentro de sucursales bancarias .



. Mantener discreción sobre el monto retirado y evitar contar el dinero frente al cajero.

Estas medidas buscan reducir riesgos de robo, clonación de tarjetas y otros incidentes al momento de disponer de la pensión.

¿Dónde resolver dudas sobre el pago de pensiones?

El IMSS mantiene canales de atención para las personas pensionadas y sus familiares.

Para recibir orientación personalizada, pueden comunicarse al 800 623 2323 y seleccionar la opción 3, correspondiente a Pensionados. El Instituto reiteró que los recursos permanecen disponibles en la cuenta después del depósito, por lo que no es indispensable acudir al banco el mismo día.

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