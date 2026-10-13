¿Bastan 40 horas para recetar medicamentos? Esto dice la ley

Personal del IMSS denuncia falta de personal. Foto: Cuartoscuro

La falta de personal es una de las exigencias a resolver de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quienes han realizado protestas en distintos puntos del país. En Nuevo León, una enfermera cuestionó la capacitación de 40 horas que, según su testimonio, recibió el personal para asumir la prescripción de medicamentos.

La declaración de Yolanda Aydé Ortiz Carranza, enfermera general clínica de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) 32, abre dos preguntas: ¿bastan 40 horas de capacitación para prescribir medicamentos de forma segura? Y ¿qué diferencias existen entre las atribuciones de enfermería y las de un médico al indicar un tratamiento?

Prescripción de medicamentos: ¿qué diferencia hay entre enfermería y medicina?

En México, la prescripción de medicamentos por personal de enfermería está contemplada en la Ley General de Salud y cuenta con lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 21 de octubre de 2025.

Estas disposiciones establecen qué medicamentos puede prescribir el personal de enfermería y bajo qué condiciones. A diferencia de los médicos, cuya formación contempla el diagnóstico de enfermedades y la determinación de tratamientos, las atribuciones de enfermería están delimitadas por su preparación profesional y la normativa.

Los lineamientos distinguen dos modalidades:

Prescripción autónoma: permite indicar determinados medicamentos a partir de una valoración clínica y dentro del ámbito de competencia autorizado.

permite y dentro del ámbito de competencia autorizado. Prescripción colaborativa: contempla la indicación de medicamentos bajo las condiciones de colaboración establecidas, generalmente a partir de un diagnóstico o tratamiento médico previo.

El personal de enfermería no puede prescribir cualquier medicamento. Debe cumplir los requisitos profesionales aplicables, contar con cédula profesional y ajustarse al listado autorizado, los protocolos y las disposiciones de farmacovigilancia.

¿Qué estudian las enfermeras y qué aprenden los médicos?

La prescripción requiere una formación previa. Aunque ambas carreras incluyen conocimientos sobre el cuerpo humano, las enfermedades y los medicamentos, sus objetivos profesionales son distintos.

Los planes de estudio de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) contemplan que Enfermería estudie anatomía, fisiología, farmacología, valoración del paciente y fundamentos del cuidado, además de áreas clínicas como pediatría, geriatría y salud mental.

Medicina también incluye anatomía, fisiología y farmacología, pero incorpora formación específica en diagnóstico, patología, propedéutica y tratamiento de enfermedades, además de internado y servicio social.

Ambas profesiones estudian medicamentos, pero su preparación está orientada a responsabilidades diferentes. La formación en enfermería se centra en el cuidado integral y el seguimiento del paciente; la médica incluye preparación para establecer diagnósticos y determinar tratamientos dentro de sus competencias.

Dos opciones de capacitación para prescribir medicamentos

Actualmente existen opciones de capacitación relacionadas con la prescripción de enfermería, entre ellas un curso promovido por la Dirección de Calidad y Educación en Salud (DCyES) y el Diplomado de Prescripción de Medicamentos por las Personas Licenciadas en Enfermería del IMSS.

La DCyES presenta su curso como una opción para fortalecer las competencias necesarias para una prescripción segura, ética y fundamentada. El diplomado del IMSS contempla temas de farmacología, aspectos legales y éticos, valoración de enfermería, prescripción y seguimiento de pacientes.

Estos programas complementan la formación universitaria, pero no se ha precisado si alguno corresponde al curso de 40 horas mencionado por Ortiz Carranza ni si esa capacitación constituye todo el proceso formativo previsto para el personal del IMSS.

¿Bastan 40 horas para prescribir medicamentos?

Un curso de 40 horas no sustituye la formación universitaria ni otorga por sí solo la facultad legal para prescribir. Esta depende de los requisitos profesionales y normativos aplicables.

La duración tampoco permite determinar si una capacitación es suficiente para prescribir de forma segura. Para evaluarla, es necesario conocer sus contenidos, la preparación previa de los participantes y la forma en que se comprueban las competencias adquiridas.

En el caso señalado por la enfermera del IMSS, no se ha identificado el curso específico ni se ha confirmado si las 40 horas representan toda la capacitación. Por ello, no es posible concluir si son suficientes como formación complementaria.

¿La prescripción de enfermería busca suplir la falta de médicos?

Durante las protestas en Nuevo León, Ortiz Carranza relacionó la próxima implementación de la prescripción por enfermería con la falta de médicos en el IMSS. Según su testimonio, algunos profesionales han renunciado por inconformidades con el régimen de jubilaciones y pensiones.

Sin embargo, la relación entre la medida y las renuncias aun no se ha confirmado oficialmente.

Hasta el momento, se conoce que los lineamientos permiten la prescripción de enfermería bajo condiciones específicas, pero no autorizan al personal a asumir todas las funciones médicas. La cuestión es cómo se aplicará esta responsabilidad y qué mecanismos garantizarán una atención segura para los pacientes.

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