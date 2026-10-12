Fuerte imagen: mujer salta de taxi en movimiento para escapar de presunto asalto en CDMX

En CDMX, una mujer se arrojó de un taxi en movimiento. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Una mujer se lanzó de un taxi en movimiento para escapar de un presunto asalto en calles de la Ciudad de México (CDMX). El momento quedó captado en video y comenzó a circular en redes sociales durante el fin de semana.

Fuerte video en la CDMX

En las imágenes se observa cómo la mujer sale por la puerta trasera de la unidad cuando todavía está en marcha. Debido a la velocidad del vehículo, la víctima da, al menos, un par de vueltas sobre el pavimento antes de conseguir levantarse.

Una mujer fue captada arrojándose de un taxi en movimiento en la alcaldía Magdalena Contreras.



Presuntamente el conductor la intentó asaltar a punta de navaja. Los hechos quedaron grabados por una cámara de vigilancia#Alguienlotienequedecir #JLMNoticias #Aguascalientes pic.twitter.com/pEsHQzZqkf — José Luis Morales (@JLMNoticias) October 10, 2026

El hecho ocurrió la tarde noche del viernes, sin embargo, la policía capitalina apenas habló del tema.

Una vez de pie, la mujer pide ayuda a un hombre que pasa por la zona. En el video se escucha a la víctima explicar lo ocurrido:

“me quería asaltar, sacó un cuchillo”.

¿Dónde ocurrió el presunto asalto en CDMX?

Los hechos ocurrieron en calles de la colonia El Rosal, en la alcaldía La Magdalena Contreras, donde la mujer habría decidido arrojarse del vehículo para evitar que el conductor la despojara de sus pertenencias.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que realiza acciones de seguimiento para esclarecer lo sucedido e identificar al probable responsable.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el conductor de la unidad, que aparentemente brinda servicio de taxi, presuntamente amenazó a la ciudadana con un objeto punzocortante para quitarle sus pertenencias. Ante esta situación, la mujer optó por salir del automóvil mientras continuaba en movimiento, como se aprecia en la grabación difundida en redes sociales.

SSC busca al presunto responsable

La dependencia capitalina señaló que dio aviso al agente del Ministerio Público para que se realicen las investigaciones correspondientes. Asimismo, personal de la SSC analiza las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona con el objetivo de identificar y localizar al conductor.

Hasta el momento, la información proporcionada por la SSC se refiere a un presunto intento de asalto y a las acciones emprendidas para investigar los hechos. El caso se dio a conocer a partir del video que muestra a la mujer salir del taxi en marcha y pedir ayuda después de caer sobre el pavimento.

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