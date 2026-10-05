Quería cobrar un cheque de más de 5 millones de pesos; resultó ser falso

Intentó cobrar cheque falso de más de 5 millones de pesos. Foto: Pexels.

Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) dieron a conocer que detuvieron a un hombre por intentar cobrar un cheque presuntamente falso de más de cinco millones de pesos. De acuerdo con los reportes oficiales, los hechos ocurrieron en un banco ubicado en la colonia Hipódromo Condesa.

Hombre intentó cobrar cheque falso

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, policías de la dependencia detuvieron a un hombre de 73 años que intentó cobrar un presunto cheque falso por más de cinco millones de pesos.

Esto porque el personal de un banco ubicado en la colonia Hipódromo Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc, se percató que el cheque no contaba con las medidas de seguridad correspondientes.

¿Cómo detuvieron al hombre?

Según las autoridades capitalinas, los agentes realizaban patrullajes de vigilancia en la avenida Tamaulipas y la calle Campeche, cuando una mujer de 30 años les solicitó apoyo.

La ciudadana se identificó como gerente de un banco y explicó a los oficiales que dentro de la sucursal se encontraba un hombre que había intentado cobrar un cheque por más de cinco millones de pesos.

La gerente señaló que el papel no contaba con las medidas de seguridad correspondientes y que por eso había solicitado su intervención.

Aseguraron el presunto cheque falso

Ante el reporte, los policías de la Ciudad de México realizaron una revisión de seguridad al hombre, de acuerdo con los protocolos de actuación policial.

Durante la revisión, le aseguraron el cheque y una identificación oficial. Y posteriormente, detuvieron al hombre de 73 años, quien fue informado sobre sus derechos.

Hombre quedó a disposición del Ministerio Público

El detenido, junto con el cheque y la identificación, fue trasladado y puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Además, se iniciará una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar si el cheque era falso y si existió algún delito relacionado con el intento de cobro.

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