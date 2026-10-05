Vinculan a proceso a detenidos por ataque en Torreón; dictan prisión preventiva

Procesan a jóvenes por ataque en secundaria de Torreón. Foto: Magda Guardiola.

Este domingo se dieron a conocer avances sustanciales en el proceso penal contra los dos implicados, en la agresión registrada el pasado jueves en una escuela secundaria de Torreón. Como resultado, los hermanos fueron vinculados a proceso este domingo 4 de septiembre.

Procesan a jóvenes por ataque en secundaria de Torreón

Carlos y David, los “cuates”, autores materiales del ataque en la secundaria general número 13, fueron vinculados este domingo a proceso bajo la causa penal 1632/2026.

Los hermanos son procesados por el delito de homicidio calificado cometido con ventaja, alevosía, brutal ferocidad y saña en agravio de la subdirectora Neri Edith Narváez, así como por tentativa de homicidio calificado bajo los mismos agravantes en contra de Ricardo, Gerardo y dos menores de edad de iniciales J.A.G. y R.L.S.

Les dictan prisión preventiva

A solicitud del Ministerio Público, el juez dictaminó prisión preventiva justificada y autorizó un plazo de seis meses para la investigación complementaria. Al ser juzgados como mayores de edad, los imputados podrían alcanzar una pena de hasta 60 años de prisión.

Respecto al estado de salud de las víctimas tras los hechos del jueves, el reporte médico indica que un profesor se mantiene en condición delicada pero estable, mientras que otro docente continúa hospitalizado.

También permanece internado el alumno que sufrió la pérdida de una mano a causa de las lesiones, en tanto que la alumna herida ya fue dada de alta tras responder favorablemente al tratamiento.

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