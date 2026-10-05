Mariana Ochoa revela cómo fue su relación con Daniel Bisogno y cuánto tiempo fueron novios: “Siempre fue un caballero”

Mariana Ochoca reveló parte de lo que vivió con Daniel Bisogno. Foto: Cuartoscuro

Mariana Ochoa habló en La Casa de los Famosos México sobre el noviazgo que tuvo con el conductor Daniel Bisogno y reveló que estuvieron juntos durante dos meses, aunque su relación comenzó a partir de una amistad que mantuvieron desde que eran adolescentes.

La cantante explicó que decidió hablar del conductor porque sabía que muchas personas tenían interés en conocer detalles de la relación, pero dejó claro que no tiene nada negativo que decir sobre él y que, después de terminar, ambos continuaron siendo amigos.

“Sí, anduvimos dos meses, conmigo siempre fue un caballero”, contó Mariana, quien también recordó la relación que Daniel mantuvo con su familia.

Mariana Ochoa y Daniel Bisogno eran amigos antes de ser pareja

De acuerdo con Mariana Ochoa, ella conocía a Daniel Bisogno desde que tenía 10 años y él alrededor de 13 o 14, por lo que su vínculo comenzó mucho antes de que intentaran tener una relación sentimental.

La cantante contó que también conocía a los hermanos de Daniel, Alejandro e Ivette, así como a sus padres, debido a la cercanía que mantuvieron durante años.

“Siempre fuimos amigos, más bien de nuestra amistad como que intentamos hacerlo más formal, pero pues no nos salió”, explicó.

Mariana también recordó que Daniel era cercano a su familia y que, cuando pasaba por ella a su casa, saludaba a sus padres, incluso dijo que su mamá incluso lo quería mucho.

“No tengo nada malo que decir de Daniel”

Al hablar de la relación, Mariana Ochoa destacó que Daniel Bisogno siempre tuvo buenos detalles con ella y recordó algunos de los viajes que hicieron durante el tiempo que estuvieron juntos.

“No tengo nada malo que decir de Daniel, siempre fue mi amigo, antes que nada”, señaló.

La cantante también habló de la relación que el conductor mantenía con su familia y dijo admirar que ayudara a sus padres y hermanos, además de darles trabajo.

De acuerdo con su relato, Alejandro Bisogno, hermano de Daniel, llegó a trabajar como asistente del conductor y personal manager, mientras que también apoyaba a su hermana Ivette.

Mariana aclaró que desconoce cuál fue la situación legal de Daniel después de su muerte y señaló que posteriormente se encontró con Alejandro e Ivette, con quienes mantiene una buena relación.

¿Por qué terminó el noviazgo de Mariana Ochoa y Daniel Bisogno?

Mariana explicó que después de terminar la relación sentimental ambos conservaron su amistad, algo que, desde su perspectiva, también fue una de las razones por las que el noviazgo no funcionó.

“Después de terminar, seguimos siendo amigos. Por eso no funcionó, porque amamos más ser amigos que otra cosa”, dijo durante la conversación.

La cantante también pidió mantener respeto al hablar de Daniel Bisogno, al recordar que ya no está presente para responder sobre su vida y su relación con ella.

“Yo creo que no se vale hablar de alguien que ya no está con nosotros”, concluyó.

Mariana dejó ver con su declaración que siempre tuvo una buena relación con Daniel Bisogno hasta el final de su vida.

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