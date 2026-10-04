UNAM se mantiene entre las 10 mejores universidades de América Latina en rankings 2027

UNAM entre las 10 mejores universidades de América Latina. Foto: Cuartoscuro

La UNAM se ubicó entre las 10 mejores universidades de América Latina en las ediciones 2027 de los rankings QS y Times Higher Education (THE), dos de las principales clasificaciones internacionales de instituciones de educación superior.

En el ranking regional de QS, la Universidad Nacional ocupó el noveno lugar entre 517 instituciones de 27 países. En tanto, THE la colocó en el rango 701-800 a nivel mundial y en el séptimo lugar de América Latina.

#BoletínUNAM La UNAM se consolida entre las diez mejores universidades de América Latina en los Rankings QS y THE 2027 > https://t.co/0GwMwG1ysI pic.twitter.com/UbdaQPtwHv — UNAM (@UNAM_MX) October 4, 2026

¿En qué posición quedó la UNAM en el ranking QS 2027?

La UNAM alcanzó el noveno lugar en el QS World University Rankings: Latin America & The Caribbean 2027, publicado el 1 de octubre.

La clasificación evalúa a las universidades mediante ocho indicadores. La institución mexicana obtuvo 100 puntos en cuatro de ellos:

Reputación académica.

Reputación entre empleadores.

Red internacional de investigación.

Impacto web.

Además, la UNAM avanzó 18 posiciones en el indicador de artículos publicados por académico, relacionado con su productividad científica. A nivel nacional, ocupó el segundo lugar general y el primero entre las universidades públicas, de acuerdo con los resultados difundidos por la institución.

¿Cómo avanzó la UNAM en el ranking THE 2027?

En el Times Higher Education World University Rankings 2027, la UNAM pasó al rango 701-800, después de permanecer desde 2021 dentro del bloque 801-1,200.

La clasificación de THE incluyó a 2 mil 297 universidades de más de 100 países. En esta edición, la UNAM quedó como la segunda institución mexicana mejor posicionada y ocupó el séptimo lugar entre las universidades de América Latina.

Uno de los cambios destacados fue el incremento de su puntuación en ambiente de investigación, indicador que pasó de 33.8 puntos en 2026 a 41.6 en 2027. Esta categoría considera elementos como la reputación académica en investigación, los ingresos destinados a esta actividad y la productividad científica.

¿Qué reconocimiento internacional recibió la Universidad Nacional?

Además de sus posiciones en los rankings, la UNAM recibió el QS Recognition Award “Global Engagement Champions” durante el QS Higher Ed Summit: Americas 2026, realizado en Guadalajara entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre.

El reconocimiento fue recibido en representación de la Universidad por Ana Carolina Sepúlveda Vildósola, directora de la Facultad de Medicina. El galardón reconoce aspectos relacionados con la proyección internacional, la vinculación y la cooperación académica de la institución.

¿Qué muestran los resultados de ambos rankings?

Aunque QS y THE utilizan metodologías diferentes, sus resultados ubican a la UNAM dentro de los primeros lugares regionales y muestran un avance particularmente relacionado con investigación, productividad científica y colaboración internacional.

Los resultados de 2027 también muestran una diferencia entre las posiciones regionales y la clasificación mundial: mientras QS coloca a la UNAM en el noveno sitio de América Latina y el Caribe, THE la ubica en el séptimo lugar regional y dentro del rango 701-800 a nivel global.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.