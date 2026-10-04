Clara Brugada presume avances en CDMX y cierra informe con respaldo a Sheinbaum

Segundo Informe de Clara Brugada. Foto: Cuartoscuro.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada, utilizó su Segundo Informe de actividades para presumir avances en inversión, movilidad, seguridad, educación y programas sociales, además de mostrar su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum frente a lo que calificó como intentos de “intervención extranjera”.

Durante la Asamblea Informativa de Rendición de Cuentas realizada este domingo en el Auditorio Nacional, la mandataria presentó un balance de los primeros dos años de su administración y adelantó nuevos proyectos para la capital.

Inversión pública y empleo, entre los principales resultados

Uno de los datos que destacó Clara Brugada fue un crecimiento de 55% en la inversión pública respecto a 2024. También señaló que los ingresos propios de la Ciudad de México aumentaron 21% durante 2025.

El balance incluyó además la creación de 150 mil empleos formales, la captación de proyectos de inversión por casi 300 mil millones de pesos y la colocación laboral de 50 mil personas mediante la oficina de empleo capitalina.

Igualmente, la jefa de Gobierno de la CDMX defendió la política de austeridad de su administración y anunció que este 5 de octubre el gabinete firmará un Código de Ética, Austeridad y Honestidad.

“Gobernamos con honestidad, finanzas sanas, empleo y austeridad republicana. No hay lujos ni gastos onerosos en el gobierno, por eso el presupuesto rinde y podemos aumentar la inversión mientras que creamos nuevos programas sociales“, dijo.

Metro, Cablebús y transporte eléctrico

La movilidad fue otro de los temas centrales, pues Clara Brugada confirmó que ya comenzó la renovación total de la Línea 3 del Metro, proyecto que contempla incorporar 45 trenes nuevos.

La mandataria también destacó una inversión de 48 mil millones de pesos en el Metro durante dos años y anunció la construcción de casi 40 kilómetros adicionales de Cablebús.

“El mejor transporte también para los que menos tienen y para los que viven más lejos. Ya iniciamos la construcción de casi 40 nuevos kilómetros de Cablebús: la Línea 4 en Tlalpan, de Pedregal de San Nicolás al Metro Universidad, financiada por el Gobierno Federal; la Línea 5, entre Álvaro Obregón y Magdalena Contreras, de San Bartolo Ameyalco, pasando por Tierra Unida, hasta el metro Mixcoac; la Línea 6 de Tecómitl, Milpa Alta al Metro de Tláhuac“, informó.

A esto se suma la sustitución de unidades de transporte público por vehículos eléctricos y la próxima incorporación de 250 nuevos autobuses eléctricos de Metrobús.

Asegura que feminicidios bajaron 48%

En materia de seguridad, Brugada aseguró que la capital registra su nivel de homicidios más bajo en 30 años y reportó una reducción de 24% en delitos de alto impacto.

Para las mujeres, destacó una disminución de 48% en los feminicidios y afirmó que 97% de los presuntos feminicidas están en prisión o cuentan con una orden de aprehensión.

“Con responsabilidad podemos informar que se han reducido los feminicidios un 48%, y además, 97% de los feminicidas están en la cárcel o tienen orden de aprehensión”, comentó.

Educación digital y programas sociales

Clara Brugada respaldó la propuesta de Claudia Sheinbaum para regular los celulares en las escuelas y anunció que 500 planteles tendrán un Aula Digital Mixtli. También reiteró que trabajará con el Gobierno federal en una Ley de Derechos Digitales de la Infancia.

En programas sociales, informó que la cobertura aumentó 85% y que este año los apoyos llegarán a 2.6 millones de personas, con una inversión de 23 mil millones de pesos.

Brugada llama a cerrar filas con Sheinbaum

Al final de su discurso, la jefa de Gobierno capitalina denunció la existencia de grupos de ultraderecha que, según dijo, buscan una intervención extranjera porque no pueden conquistar el poder mediante las urnas.

Por ello, llamó a cerrar filas en defensa de la soberanía nacional y expresó nuevamente su respaldo a Claudia Sheinbaum.

“México no es traspatio de nadie”, afirmó.

El informe formal de Brugada ante el Congreso de la Ciudad de México está previsto para el 14 de octubre.

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