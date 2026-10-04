Aguinaldo 2026: ellos reciben primero el pago; conoce cuándo cobran

Aguinaldo 2026. Foto: Shutterstock

Los pensionados del IMSS bajo la Ley 73 y los jubilados y pensionados del ISSSTE recibirán primero el aguinaldo 2026, con pagos previstos durante noviembre. Los trabajadores en activo deberán recibir esta prestación, como máximo, antes del 20 de diciembre.

Las fechas cambian según el régimen de pensión o la relación laboral de cada persona. Con el cierre de año cada vez más cerca, el aguinaldo representa para muchos una oportunidad para cubrir o financiar gastos. Por ello, en Uno TV te diremos quiénes son los primeros en recibir el aguinaldo en 2026.

¿Quién puede disponer del aguinaldo antes de diciembre?

Si se toma como referencia el calendario de pago de cada prestación, los pensionados son quienes comienzan a recibir el aguinaldo antes que los trabajadores en activo del sector privado.

Foto: Uno TV

El orden no significa que todas las personas de un mismo grupo reciban exactamente el mismo día. Cada institución maneja sus propios calendarios y condiciones de pago.

¿Qué pensionados del IMSS tienen derecho a recibir aguinaldo?

No todas las personas pensionadas por el IMSS reciben esta prestación.

El Instituto señala que tienen derecho al aguinaldo anual las personas pensionadas por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, conocida como Ley 73. El pago corresponde a una mensualidad de la cuantía de la pensión.

En cambio, las pensiones otorgadas bajo la Ley del Seguro Social vigente no reciben un importe por este concepto, de acuerdo con la información publicada por el IMSS. Por ello, para saber si una persona pensionada recibirá aguinaldo, primero es necesario identificar bajo qué régimen fue otorgada su pensión.

¿Qué fecha tiene el aguinaldo para pensionados del ISSSTE?

En el caso del ISSSTE, el pago se divide en partes conforme al calendario establecido para las personas jubiladas y pensionadas. Para 2026, la primera parte del aguinaldo está contemplada durante la primera quincena de noviembre, por lo que este grupo también podrá recibir parte de la prestación antes de que termine ese mes.

Además del aguinaldo, las personas pensionadas reciben sus pagos ordinarios de pensión conforme al calendario correspondiente, por lo que es importante distinguir entre el depósito mensual y la prestación de fin de año.

Calendario del ISSSTE. Foto: ISSSTE

¿Cuándo debe recibirlo un trabajador en activo?

Para quienes tienen una relación laboral regulada por la Ley Federal del Trabajo, el artículo 87 establece que el aguinaldo debe pagarse antes del 20 de diciembre. El monto mínimo establecido por la legislación vigente es equivalente a 15 días de salario para quienes hayan cumplido un año de servicio.

Si una persona no trabajó durante todo el año, no pierde el derecho a esta prestación. En ese supuesto, debe recibir la parte proporcional correspondiente al tiempo que laboró. La fecha del 20 de diciembre funciona como límite legal, por lo que una empresa puede entregar el aguinaldo antes de ese día si así lo establece su política laboral, contrato individual, contrato colectivo o las condiciones aplicables.

¿El aguinaldo puede ser mayor a 15 días de salario?

Sí. Los 15 días representan el mínimo establecido por la Ley Federal del Trabajo para los trabajadores contemplados por esta legislación. Una empresa puede otorgar una cantidad superior si así lo establece el contrato, las condiciones laborales o las prestaciones que tenga reconocidas para sus trabajadores.

Por esa razón, dos personas con salarios similares pueden recibir cantidades diferentes de aguinaldo si laboran bajo condiciones contractuales distintas.

¿Qué pasa si no recibes tu aguinaldo antes de la fecha límite?

Si un trabajador no recibe el aguinaldo dentro del plazo establecido por la legislación laboral, puede solicitar orientación y asesoría para conocer las acciones que puede ejercer. También es importante conservar documentos relacionados con la relación laboral y con el pago de esta prestación, como recibos de nómina, contratos y comprobantes de depósito.

En términos generales, el aguinaldo constituye un derecho laboral, por lo que el trabajador no tiene que renunciar a él para conservar su empleo. De esta manera, el calendario de 2026 muestra una diferencia clara: los primeros pagos de aguinaldo se concentran en noviembre para determinados grupos de pensionados, mientras que los trabajadores en activo del sector privado tienen como fecha límite el 20 de diciembre.

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