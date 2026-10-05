Agua con olor y color en Jalisco: SIAPA pide reportarla y advierte baja presión

Agua con olor y color en Jalisco. Foto: Envato.

El SIAPA informó que se han detectado problemas de olor y color en el agua que llega a distintas zonas de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), por lo que realiza trabajos en la Planta Potabilizadora número 1 de Miravalle y en las líneas de distribución.

El organismo explicó que en los últimos días se ha detectado agua con estas características procedente de la Presa de Las Pintas, a través del llamado Sistema Antiguo. Ante esta situación, reforzó las acciones para mejorar la calidad del líquido y reducir las afectaciones en los domicilios luego de recibir diversos reportes de usuarios afectados por la mala calidad del agua.

¿Por qué el agua llega con olor y color en algunas zonas de Jalisco?

De acuerdo con el SIAPA, el organismo detectó la presencia de agua con olor y/o color procedente de la Presa de Las Pintas mediante el Sistema Antiguo.

Ante los reportes registrados en distintos puntos de la ZMG, el organismo trabaja en el fortalecimiento de la Planta Potabilizadora número 1 de Miravalle, con el objetivo de garantizar la calidad del agua que posteriormente se incorpora a la red de distribución.

Es el colmo, de verdad!!! pic.twitter.com/W2FIj26xvG — Mó Evansss (@gu7416497) October 3, 2026

El SIAPA también realiza trabajos de limpieza en las líneas de distribución para mitigar el impacto que esta situación pueda generar en algunas viviendas. El organismo no señaló que todas las zonas de la ZMG presenten el problema ni precisó un listado de colonias afectadas. Los reportes ciudadanos se concentran en diferentes puntos de la ciudad.

¿Habrá baja presión de agua en los próximos días?

Sí. El SIAPA advirtió que los trabajos que actualmente realiza podrían provocar bajas presiones en la red de distribución durante los próximos días. La disminución en la presión está relacionada con las labores que se llevan a cabo tanto en la Planta Potabilizadora número 1 de Miravalle como en las líneas de distribución.

Por ello, algunas viviendas podrían experimentar una reducción temporal en el suministro mientras continúan las acciones para atender la situación. El organismo no estableció un periodo exacto para la duración de las bajas presiones.

¿Qué hacer si el agua llega con mal olor o color?

El SIAPA pidió a los habitantes que reciban agua con características inusuales realizar un reporte para que pueda ser atendido.

Las opciones son:

Llamar a SIAPATEL al 073 , mediante marcación rápida.

, mediante marcación rápida. Reportar el problema a través de las redes sociales oficiales del SIAPA .

. Proporcionar el número de cuenta contrato que aparece en el recibo del servicio.

El organismo señaló que contar con este número permitirá identificar el domicilio y agilizar la atención del reporte.

Oye @siapagdl te pasas con la calidad de agua que está llegando a la colonia 18 de marzo en GDL y con esto nos bañamos y lavamos los trastes 🤬 @Trafico_ZMG pic.twitter.com/8nSY1KX3yX — Yocp! (@JLCervantes) October 3, 2026

¿Qué trabajos realiza el SIAPA para mejorar el agua?

Las acciones anunciadas por el organismo se concentran en dos puntos: el fortalecimiento de la Planta Potabilizadora número 1 de Miravalle y la limpieza de las líneas de distribución. El objetivo es atender la presencia de agua con olor y/o color detectada en los últimos días y reducir el impacto en las viviendas que reciben el suministro procedente del Sistema Antiguo.

Mientras continúan estos trabajos, el SIAPA pidió a la población reportar cualquier problema con la calidad del agua mediante sus canales de atención. Por el momento, el organismo ha señalado que las labores continúan y que podrían generar variaciones en la presión del servicio durante los próximos días.