Plataforma Jóvenes Construyendo el Futuro no abrirá en octubre de 2026: ¿por qué y hasta cuándo?

No estará abierta plataforma de Jóvenes Construyendo el Futuro. Foto: Cuartoscuro

Autoridades federales dieron a conocer que la plataforma de internet de Jóvenes Construyendo el Futuro no estará abierta este mes de octubre de 2026, por lo que pidieron a los interesados e interesadas estar al tanto de los canales oficiales de este programa.

No estará abierta la plataforma de Jóvenes Construyendo el Futuro

A través de sus redes sociales oficiales, como en su cuenta de X, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que no estará disponible la plataforma digital del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

De acuerdo con esta dependencia del Gobierno federal, la página de internet del programa no estará abierta durante el mes de octubre de 2026, atendiendo la estrategia de focalización.

¿Hasta cuándo estará disponible la plataforma del programa federal?

Según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la plataforma de Jóvenes Construyendo el Futuro estará cerrada durante este mes de octubre y que se dará a conocer el próximo periodo de vinculaciones.

“Aviso importante. En atención a la estrategia de focalización, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informa que el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro no abrirá la Plataforma este mes de octubre y se dará a conocer de manera oportuna el próximo periodo de vinculaciones”, indicaron.

Por esta misma razón, pidieron a las y los jóvenes interesados en registrarse a mantenerse atentos a las redes sociales y canales oficiales de la dependencia y del programa.

“Por lo anterior, se invita a las y los jóvenes interesados a mantenerse atentos a las redes sociales y canales oficiales de la STPS y del Programa”, se lee por último en el comunicado de prensa que compartieron.

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