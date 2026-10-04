Shakira y Dua Lipa sorprenden al cantar “Antología” juntas en Madrid

La gira de Shakira en España termina el 11 de octubre. Foto: AFP

Shakira sorprendió al público de Madrid con la presencia de Dua Lipa durante su concierto del sábado 3 de octubre, como parte de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, donde ambas artistas compartieron el escenario para interpretar “Antología”.

La cantante británica, intérprete de “New Rules” y “Be the One”, acompañó a la colombiana en una versión acústica de “Antología”, uno de los temas más reconocidos de la carrera de Shakira, y juntas hicieron cantar a los asistentes.

La participación de Dua Lipa generó sorpresa entre el público, no por su presencia, que ya era esperada, sino por la claridad con la que interpretó la canción en español.

Dua Lipa sorprendió a los fans de Shakira en Madrid

La británica lució un vestido negro brillante, con los hombros y la espalda descubiertos, mientras que Shakira llevó un mono rojo con pedrería y zapatillas a juego.

Tras la interpretación, Shakira agradeció la presencia de la cantante británica y destacó lo que significaba su participación dentro de la gira al señalar: “lo que le faltaba a esta gira”.

Con su participación en Madrid, Dua Lipa se sumó a otros artistas que han compartido el escenario con Shakira durante su residencia en la capital española, entre ellos Laura Pausini y Alejandro Sanz.

El concierto de este sábado también tuvo una característica especial, ya que fue transmitido en directo para seguidores de todo el mundo a través de Amazon Music, Prime Video y Twitch.

De esta manera, el encuentro entre Shakira y Dua Lipa quedó registrado durante una de las presentaciones de la residencia de la colombiana en Madrid.

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