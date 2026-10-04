Tras designación de Clara Luz Flores, Tatiana Clouthier anuncia nuevo movimiento en NL

Tatiana Clouthier. Foto: Cuartoscuro.

Tatiana Clouthier cuestionó la decisión de Morena de designar a Clara Luz Flores como coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nuevo León, y anunció la creación del movimiento ciudadano Todos con Conciencia rumbo al proceso electoral de 2027.

El anuncio ocurre días después de que Morena definiera a Clara Luz Flores para encabezar los trabajos del partido en Nuevo León, tras un proceso interno en el que también participaron Tatiana Clouthier, Andrés Mijes, Blanca Judith Díaz, Felipe de Jesús Cantú y Waldo Fernández.

Tatiana Clouthier cuestiona designación de Clara Luz Flores

Clouthier realizó sus señalamientos después de sostener una reunión privada con integrantes de su equipo en Nuevo León.

La exfuncionaria afirmó que existe inconformidad entre integrantes de su grupo por la decisión tomada por Morena y sostuvo que la persona que quedó al frente de la coordinación estatal no representa los valores bajo los cuales, según dijo, fueron convocados a participar en el proceso.

“El partido se equivocó”, afirmó Clouthier al referirse a la determinación de Morena. También señaló que integrantes de su equipo se sienten traicionados por el resultado.

La postura se produjo después de que Clara Luz Flores fuera presentada como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nuevo León.

¿Qué es Todos con Conciencia?

Tras la reunión con su equipo, Tatiana Clouthier informó mediante sus redes sociales la creación de Todos con Conciencia, un movimiento que, de acuerdo con su planteamiento, buscará trabajar por la transformación de Nuevo León desde una perspectiva ciudadana.

Clouthier indicó que el grupo no tendrá como objetivo la búsqueda de cargos públicos. En su mensaje señaló que la decisión fue tomada después de escuchar las reflexiones de integrantes de su equipo.

La exsecretaria de Economía también escribió que Nuevo León no merece ser entregado y llamó a impulsar una “revolución de las conciencias”. Al mismo tiempo, reconoció los avances que atribuyó a la llegada de la Cuarta Transformación y reiteró su apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Clouthier mantiene respaldo a Claudia Sheinbaum

Aunque cuestionó la decisión de Morena en Nuevo León, Clouthier no anunció una ruptura con la presidenta Claudia Sheinbaum ni una candidatura por otra fuerza política.

En el mensaje con el que presentó Todos con Conciencia, la exfuncionaria reiteró su respaldo a la presidenta y al proyecto de la Cuarta Transformación.

Por su parte, la designación de Clara Luz Flores corresponde a la coordinación estatal de Morena rumbo a las elecciones de 2027. Esta figura es utilizada por el partido para organizar los trabajos políticos previos al proceso electoral, por lo que no equivale por sí misma al registro formal de una candidatura ante las autoridades electorales.

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