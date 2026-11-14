Periodistas de Uno TV resultan afectados tras suspensión de vuelos en Estados Unidos

La suspensión de vuelos ha afectado a miles de usuarios. Fotos: AFP

El equipo de Uno TV también resultó afectado tras la suspensión nacional de vuelos en Estados Unidos por un problema de comunicaciones, según un comunicado del regulador aeronáutico de este país.

Los periodistas, quienes se encuentran en la ciudad de las Vegas, compartieron que su vuelo hacia la Ciudad de México fue reprogramado.

“Nuestro vuelo será reprogramado, pero no tenemos la certeza de que esto ocurrirá”, dijo David Rubí, reportero de UnoTV, quien viajó para la cobertura de los Latin Grammy.

En el aeropuerto de Las Vegas, Southwest Airlines informó a los pasajeros que despegarían aviones durante la noche.

Caos en aeropuertos de Estados Unidos

Así como nuestros periodistas, la orden desencadenó de inmediato caos y confusión entre los viajeros, con los paneles de salida en muchos aeropuertos mostrando que los vuelos operaban con normalidad, incluso cuando los pasajeros no podían abordar.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional descartó que se trata de un “ataque malicioso” contra el país.

La Administración Federal de Aviación (FAA) “emitió una orden de suspensión nacional para todos los aeropuertos estadounidenses, tras un problema de comunicaciones que afectó a todos los Centros de Control de Tránsito Aéreo en Ruta”, informó la agencia. “Técnicos de la FAA investigan el problema”.

En un mensaje posterior en X, la agencia describió el problema como “una interrupción temporal de las comunicaciones” y dijo que actuaba “por extrema precaución”.

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos descartó que se debía a una amenaza contra el país y afirmó que “este no es otro 11 de septiembre”.

“No ha habido señales, hasta ahora, de que se trate de un ataque malicioso contra nosotros. Es solamente una falla de telecomunicaciones, por los momentos”, declaró Markwayne Mullin a la prensa en la Casa Blanca.

La FAA ha anunciado órdenes similares en años recientes a aerolíneas específicas por problemas en las comunicaciones, que usualmente duran un par de horas o menos.

En enero de 2023, la FAA declaró una suspensión nacional de despegues por problemas con el sistema de Aviso a Misiones Aéreas (NOTAM, por sus siglas en inglés), que da información a pilotos sobre peligros, cambios en las instalaciones aeroportuarias e información que puede afectar los vuelos.

Esa cancelación se limitó a menos de dos horas, y se demostró en ese momento que era la primera suspensión nacional de despegues desde los ataques del 11 de septiembre de 2001.

La orden del viernes de la FAA se da un día después de que el secretario de Transporte Sean Duffy solicitó formalmente al Congreso 30.100 millones de dólares para actualizar y modernizar el sistema de control de tráfico aéreo de Estados Unidos.

“Esta inversión es fundamental para completar la modernización de nuestro espacio aéreo nacional: proporcionar una columna vertebral de telecomunicaciones resiliente para los controladores de tráfico aéreo, hardware y software modernos, torres de control de última generación e infraestructura aeroportuaria de clase mundial”, escribieron Duffy y Russell Vought, director de la Oficina de Administración y Presupuesto, en una carta a los congresistas.

Confusión y demoras en aeropuertos

Personal de un mostrador afirmó que se les había dicho que la suspensión en tierra duraría al menos ocho horas, y un miembro de personal aeronáutico aseguró que sería de 24 horas.

Los viajeros quedaron en la incertidumbre, mientras algunos aseguraban que se les había explicado que sus vuelos estaban retrasados ​​por el viento, mientras que otros reunían por su cuenta la información que podía.

“Se supone que nadie está volando, pero aún no se lo han dicho al público”, dijo, exasperado, Joseph Anderson, un hombre de 72 años que intentaba viajar desde Las Vegas a Oakland, California.

“Estamos debatiéndonos entre reprogramar, conducir o qué, pero si todo el país está detenido, eso significa que las autopistas también estarán colapsadas. No podemos recuperar nuestro equipaje, entonces estamos atrapados”, agregó el veterano de la Fuerza Aérea.