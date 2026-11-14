Abre Bioparc “El Encanto” en Mazatlán, Sinaloa; busca impulsar el turismo y la conservación animal ante la violencia

Animales en parque en Sinaloa. Foto: Uno TV

Con una inversión de mil 200 millones de pesos, este viernes se inauguró el Bioparc “El Encanto”, considerado el parque de conservación animal más importante de América Latina. Ubicado en el kilómetro 26 de la carretera libre Mazatlán–Culiacán, Sinaloa, el recinto abrirá sus puertas al público general a partir de este sábado 14 de noviembre, en un horario de 9:00 a 17:00 horas.

Desarrollado en una extensión de 300 hectáreas, esta primera etapa fue construida bajo técnicas ecológicas que permiten mantener intacto el 90% del entorno natural.

El complejo alberga a más de 800 ejemplares distribuidos en cinco áreas de recorrido tipo safari, donde los visitantes podrán convivir de cerca con especies como jirafas, cebras, tigres y observar el regreso del bisonte americano.

Un refugio para fauna rescatada de la violencia

Además de su enfoque ecoturístico, el proyecto destaca por su labor de rescate y preservación. El parque brinda una segunda oportunidad a más de 40 grandes felinos —entre jaguares, tigres y leones— que fueron asegurados por autoridades federales como la Profepa en operativos contra el tráfico ilegal, la delincuencia y la violencia en regiones como Baja California y el llamado “Triángulo Dorado” (Sinaloa, Chihuahua y Durango).

“En un estado como Sinaloa, que lamentablemente ha vivido una difícil situación de violencia durante los últimos años, Bioparc El Encanto representa un respiro y un espacio de esperanza para nuestra sociedad, y su aportación va mucho más allá: está brindando una segunda oportunidad a más de 40 grandes felinos rescatados”, Ernesto Zazueta Zazueta, presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM) y fundador de Ostok Sanctuary.

Respecto a los animales trasladados desde el Santuario Ostok, provenientes de Culiacán, se precisó que no se encuentran en exhibición, ya que permanecen bajo cuidados especializados en un área de rehabilitación contigua al bioparque.

Proyección internacional para Sinaloa

Directivos del complejo subrayaron el impacto económico y turístico que tendrá el recinto para el noroeste del país, al tratarse de un modelo único en la región.

“Este proyecto tiene un radio de acción de mil 200 kilómetros a la redonda; no hay nada parecido en esa distancia. Posicionará al estado y a México, porque va a ser el proyecto más importante en su especie de toda América”, Raúl Ricardo Villavicencio, director general de Bioparc “El Encanto”.

Datos clave para visitar Bioparc “El Encanto”:

Apertura al público: sábado 14 de noviembre.

Horario: de 9:00 a 17:00 horas.

Ubicación: kilómetro 26 de la carretera libre Mazatlán–Culiacán, Sinaloa.

Atracciones: cinco áreas de recorrido tipo safari con más de 800 animales.

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