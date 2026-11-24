Hallan a bebé abandonada cerca de la Basílica de Guadalupe
La pequeña estaba mojada por la lluvia y recibió ropa limpia y un biberón; autoridades investigan quién la dejó.
Una bebé entre cuatro y cinco meses de edad fue rescatada durante la madrugada en inmediaciones de la Basílica de Guadalupe, en la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México. Policías y paramédicos acudieron para auxiliar a la pequeña, quien se encontraba mojada por la lluvia.
Bebé rescatada cerca de la Basílica de Guadalupe
De acuerdo con el testimonio compartido por la autoridad capitalina, cuando llegaron al lugar encontraron a la menor en condiciones que requerían atención inmediata.
Para protegerla, le consiguieron ropa limpia y un biberón. La policía permaneció a su lado y la acompañó durante el traslado a la Agencia 59 del Ministerio Público.
Investigan quién abandonó a la bebé
En dicha agencia ya se realizan las investigaciones correspondientes para determinar quién dejó a la recién nacida en las inmediaciones del recinto religioso. Por ahora, no se han dado a conocer detalles sobre la identidad de la bebé ni sobre las circunstancias en las que fue abandonada.
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