Corea del Sur emite alerta tras detectar aeronaves rusas. Foto: Getty

Varios aviones militares rusos ingresaron brevemente a la zona de identificación de defensa aérea de Corea del Sur (KADIZ), sobre el mar del Este, también conocido como mar de Japón, informó la agencia de noticias Yonhap.

El incidente ocurrió la mañana del martes 24 de noviembre, cuando las aeronaves se acercaron a la isla de Ulleungdo. Ante esta situación, la Fuerza Aérea surcoreana desplegó aviones de combate como medida preventiva.

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur aclaró que las aeronaves rusas abandonaron la zona sin violar el espacio aéreo del país. La aclaración se produjo después de que autoridades locales emitieran una alerta de emergencia en la que identificaron erróneamente a los aviones como posibles aeronaves norcoreanas.

Noticiero surcoreano mostró alerta para que habitantes buscaran refugio

Una transmisión televisiva en Goyang, Corea del Sur, mostró un mensaje de advertencia dirigido a los habitantes de la región de Ulleung-gun, en el que se les pidió prepararse para evacuar hacia un refugio subterráneo cercano y mantenerse atentos a las transmisiones.

Foto: AFP

El Ministerio del Interior y de Seguridad había enviado una alerta de emergencia a los residentes de la isla para que buscaran refugio en instalaciones subterráneas o dentro de edificios.

La advertencia fue retirada aproximadamente cinco minutos después de su emisión. Sin embargo, el mensaje que informó sobre el levantamiento de la alerta mencionó por error a una presunta aeronave norcoreana, lo que generó confusión sobre la nacionalidad de los aviones.

¿Qué es la zona de identificación de defensa aérea de Corea del Sur?

La zona de identificación de defensa aérea (KADIZ) es un área establecida para detectar e identificar aeronaves extranjeras que se aproximan al territorio de un país, con el propósito de prevenir incidentes y responder ante posibles amenazas.

Sin embargo, no constituye espacio aéreo soberano ni representa una frontera territorial. Por ello, ingresar a esta zona no significa necesariamente violar el espacio aéreo de un país.

Aunque se espera que las aeronaves militares extranjeras notifiquen su ingreso y proporcionen información sobre sus vuelos, no existe una obligación legal internacional general para hacerlo.

En este caso, el Ejército surcoreano confirmó que detectó los aviones rusos antes de que ingresaran a la KADIZ y desplegó cazas para responder ante cualquier eventualidad.

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