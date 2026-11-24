Américo Villarreal destaca estrategia de seguridad. Foto: Especial

El gobernador Américo Villarreal Anaya afirmó que Tamaulipas pasó de registrar un promedio de 4.3 homicidios diarios a 0.2, como resultado de la coordinación entre instituciones, el uso de inteligencia, las acciones de prevención del delito y la atención de las causas que generan la violencia.

Durante la inauguración del Congreso de Seguridad Pública: Coordinación, Inteligencia y Desafíos, en Ciudad Victoria, el mandatario señaló que el trabajo conjunto entre Federación, estado, municipios y sociedad es fundamental para fortalecer la capacidad de respuesta y avanzar en la construcción de la paz.

“Les quiero decir que en Tamaulipas vamos bien en el trabajo conjunto, nunca ha sido un asunto concluido ni terminado”, expresó ante especialistas, académicos y representantes de instituciones de seguridad.

Coordinación e inteligencia, ejes de la estrategia de seguridad

Villarreal Anaya sostuvo que la seguridad es una tarea permanente que requiere mantener un frente común entre los tres órdenes de gobierno, compartir información y desarrollar operaciones de acuerdo con las necesidades de cada región.

Además, el gobernador destacó que la seguridad constituye una tarea permanente, cuyos resultados deben consolidarse mediante el fortalecimiento de las instituciones, la colaboración intergubernamental y el compromiso de todos los sectores sociales.

También reiteró su respaldo a la Estrategia Nacional de Seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, basada en cuatro ejes orientados a construir la paz, fortalecer el Estado de Derecho y generar condiciones de bienestar y prosperidad en el territorio nacional.

El mandatario planteó que la coordinación debe acompañarse de otros dos elementos fundamentales: calidad y confianza, indispensables para consolidar relaciones de colaboración eficaces entre autoridades y fortalecer la capacidad de respuesta frente a los desafíos actuales.

El gobernador explicó que la inteligencia permite identificar las formas de operación del delito, anticipar riesgos y orientar las acciones de las autoridades con mayor precisión.

En materia de prevención, destacó el programa Lazos del Bienestar, cuya cobertura, según informó, alcanza al 10% de la población de Tamaulipas y busca atender las causas sociales de la violencia.

Tamaulipas firma convenio académico con la UNAM

Durante el encuentro, el mandatario destacó la colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para impulsar actividades académicas especializadas, capacitación e intercambio de conocimientos en seguridad pública, nacional e interior.

Agradeció al doctor Javier Oliva Posada, coordinador del Seminario Universitario de Estudios sobre Democracia, Defensa, Dimensiones de la Seguridad e Inteligencia de la UNAM, su participación en la organización del encuentro y la formalización de un convenio de trabajo conjunto.

Villarreal Anaya señaló que Tamaulipas es la primera entidad en suscribir un acuerdo de esta naturaleza. También agradeció la participación de Javier Oliva Posada, coordinador de un seminario universitario de estudios sobre democracia, defensa, seguridad e inteligencia de la UNAM.

“Es un honor que Tamaulipas en colaboración con nuestra Máxima Casa de Estudios a nivel nacional, la UNAM, convoque a esta importante reflexión que sea, además, el espacio para consolidar alianzas ya existentes y abrir las oportunidades para otras que inician a partir de este Congreso”, Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública estatal, Carlos Arturo Pancardo Escudero, afirmó que el fortalecimiento institucional debe acompañarse del respeto a la dignidad de las personas, la legalidad y los derechos humanos.

El congreso reúne a especialistas, académicos y profesionales del sector. De acuerdo con las cifras presentadas durante la inauguración, también participan de manera virtual más de mil 100 personas de al menos 24 estados y cinco países centroamericanos.

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