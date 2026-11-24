Políticas de Trump intervienen en carga aérea. Foto: Cuartoscuro

La política arancelaria y migratoria de la administración de Donald Trump frenó los envíos tradicionales desde México hacia Estados Unidos y obligó a reconfigurar las operaciones de carga aérea, reconoció Alejandro Méndez González, vicepresidente sénior de Aeroméxico Cargo.

Ante la caída de la demanda de envíos con origen mexicano, la empresa replanteó su estrategia comercial y comenzó a mirar hacia Sudamérica como alternativa. Para ello, utilizó la bodega de los aviones de pasajeros, conocida en la industria como la “panza”, como un puente logístico para transportar carga completa, tanto en vuelos directos como con conexiones.

“Esto reconfiguró completamente el tipo de producto que manejábamos en nuestro vuelo México-Estados Unidos. Teníamos mercancía que antes no estaba gravada y, al empezar a tener aranceles, esa carga se vino a menos. Esa capacidad que antes ocupábamos con carga origen México la abrimos para la carga en conexión de Sudamérica”, explicó el directivo.

Medidas migratorias también impactaron el envío de productos a Estados Unidos

Méndez González detalló que las medidas migratorias también repercutieron en el intercambio comercial de productos específicos. Como ejemplo, mencionó la hoja de plátano que se transporta desde Sudamérica hacia territorio estadounidense y que tiene como destino a la población hispana.

“Manejamos mucha hoja de plátano en cierta época del año, la cual va dirigida a la población hispana en Estados Unidos. Con la situación migratoria que se vivió en ese momento, el consumo en destino se nos vino abajo, porque esa carga dejó de ser demandada”, señaló.

Suspensión de vuelos a Estados Unidos también afectó las operaciones de carga

Por otra parte, a pregunta de Uno TV, el ejecutivo indicó que la suspension vuelos registrada el pasado viernes 13 de noviembre sí tuvo repercusiones en las rutas de carga.

Sin embargo, precisó que evitaron pérdidas críticas de productos perecederos porque estos lograron despacharse en las frecuencias matutinas.

“Nosotros transportamos la carga en la panza de nuestros aviones, entonces una situación tan complicada como la que se vivió en Estados Unidos, o incluso el paro reciente de Microsoft con los correos electrónicos que no salían de la bandeja, claramente te pega. En el caso de Estados Unidos tuvimos en espera (hold) varios vuelos”, concluyó.

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