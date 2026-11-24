Trump dio discurso en el Departamento de Justicia. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó al gobernador de California, Gavin Newsom, por conmutar las penas de muerte de 548 prisioneros, quienes ahora cumplirán cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Durante un inusual discurso en el Departamento de Justicia, el mandatario acusó al gobernador demócrata de traicionar a las familias de las víctimas y lo calificó como un gobernante “terrible”. Trump estuvo acompañado por el fiscal general, Todd Blanche, el director del FBI, Kash Patel, y familiares de personas asesinadas.

Trump acusa a Newsom de traicionar a las familias de las víctimas

“Nos unimos para oponernos a esta farsa y para brindar nuestro apoyo a las familias de las víctimas que fueron tan brutalmente traicionadas por un mal gobierno y nuestro sistema político”, declaró Trump durante el acto.

El presidente aseguró que su administración estará del lado de las víctimas y sus familias, y aprovechó el encuentro para cuestionar la decisión de Newsom, quien ha defendido que la pena de muerte es moralmente incorrecta e incompatible con los valores de California.

Al presentar al mandatario, el fiscal general Todd Blanche afirmó que el Departamento de Justicia solicita la pena capital cuando considera que los delitos lo ameritan. También señaló que, desde el inicio de la administración Trump, la dependencia ha solicitado la pena de muerte en 49 ocasiones.

La oficina de Newsom respondió en una publicación en X que todos los reclusos beneficiados por la conmutación morirán en prisión. Antes del discurso de Trump, el gobernador difundió un video en el que acusó al presidente de utilizar al Departamento de Justicia como su despacho personal y de vender indultos.

¿Por qué Newsom conmutó las 548 penas de muerte en California?

A principios de noviembre, Gavin Newsom anunció su intención de cambiar las 548 sentencias de muerte por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La medida ha recibido críticas de fiscales y familiares de algunas víctimas, mientras que sus defensores señalan que la pena capital es costosa, se aplica de manera desigual y puede derivar en condenas erróneas.

El proceso no implica que los presos recuperen su libertad. Además, muchas de las conmutaciones requieren la aprobación de la Corte Suprema de California.

El estado no ha realizado ejecuciones desde 2006. Sin embargo, los votantes rechazaron propuestas para abolir la pena de muerte en 2012 y 2016.

Discurso de Trump en el Departamento de Justicia genera cuestionamientos

La visita del presidente también llamó la atención por el escenario elegido para sus críticas políticas. Es inusual que un mandatario utilice las instalaciones del Departamento de Justicia para atacar directamente a un adversario, debido a la tradición de mantener la independencia de la institución frente a los intereses partidistas.

El acto ocurre mientras el Gobierno de Trump enfrenta cuestionamientos por investigaciones y acciones legales contra personas consideradas adversarias del presidente. Algunos procesos han sido rechazados por jueces y grandes jurados.

Trump ya había acudido al Departamento de Justicia en marzo de 2025, cuando pronunció un discurso sobre seguridad y migración, en el que también cuestionó las investigaciones penales que enfrentó antes de regresar a la Casa Blanca.