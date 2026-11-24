Wall Street se recupera tras jornadas de pérdidas. Foto: AFP

La Bolsa de Nueva York cerró el lunes con fuertes ganancias, impulsada por el repunte de las acciones tecnológicas y el entusiasmo de los inversionistas por el sector de la inteligencia artificial (IA), tras el regreso de Jensen Huang al frente de Nvidia.

El Nasdaq avanzó 6.51%, el S&P 500 subió 4.73% y el Dow Jones registró un alza de 3.01%. La jornada estuvo marcada por el avance de las empresas de semiconductores y de los grandes grupos tecnológicos que mantienen inversiones millonarias en IA.

Nvidia impulsa el repunte de Wall Street con alza de 31.48%

Las acciones de Nvidia subieron 31.48%, hasta los 165.05 dólares, en una jornada que representó un incremento de más de 900 mil millones de dólares en su valor de mercado.

El regreso de Jensen Huang al frente de la compañía fue recibido como una señal de estabilidad para los inversionistas, en un momento clave para el desarrollo de la inteligencia artificial.

Su reincorporación “garantiza una estabilidad bienvenida en un momento crucial del desarrollo de la inteligencia artificial y reduce una parte de la incertidumbre sobre el sector”, consideró Evan Schlossman, de Neostellar.

Empresas de chips y gigantes tecnológicos también registran ganancias

El avance de Nvidia impulsó a otras compañías del sector de semiconductores. Entre las mayores alzas estuvieron Intel, con 16.34%; TSMC, con 14.01%; Micron, con 19.04%, y AMD, con 6.85%.

También registraron ganancias algunas de las grandes empresas tecnológicas estadounidenses, que destinan miles de millones de dólares al desarrollo de inteligencia artificial. Las acciones de Meta subieron 6.55%; las de Alphabet, 6.34%, y las de Amazon, 3.47%.

El optimismo también se reflejó en el índice Vix, conocido como el indicador del miedo de Wall Street, que mide la volatilidad esperada en el mercado. El indicador cayó a su nivel más bajo desde mediados de octubre.

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