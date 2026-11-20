Generado con Gemini.

El decimoquinto vuelo de prueba de Starship, de SpaceX, dejó miles de fragmentos en Playa Bagdad, Tamaulipas, que ambientalistas de Conibio Global atribuyen a la empresa de Elon Musk, aunque ésta niega que los residuos hallados estén claramente relacionados con sus operaciones.

Los reportes de desechos se remontan al 27 de mayo de 2025, cuando se realizó el noveno vuelo de prueba desde Texas, Estados Unidos. Hasta el momento, no se han anunciado medidas legales o económicas en contra de la compañía espacial por daños ambientales.

Desde el 27 de mayo de 2025 hasta noviembre de 2026, SpaceX ha realizado siete vuelos de prueba de Starship desde Starbase, algunos de los cuales han dejado restos de cohetes en el Golfo de México.

Uno TV reconstruye en un cómic cómo las pruebas de Starship han dejado su huella en las costas mexicanas, mientras Elon Musk busca conquistar Marte y desarrollar un cohete con piezas reutilizables. A través de ilustraciones, datos y un toque de sátira, la historia muestra las consecuencias ambientales de la carrera espacial.

¡Houston, tenemos basura! Elon Musk apunta a Marte y le atina a Tamaulipas

Generado con Gemini.

Entre los desechos encontrados en Playa Bagdad, Tamaulipas, ambientalistas de Conibio Global han documentado plásticos, aluminio, caucho, cintas adhesivas y fragmentos metálicos atribuidos a los cohetes Starship de SpaceX.

Sobre los últimos reportes de basura espacial proveniente de su última prueba realizada este noviembre, SpaceX negó que exista contaminación generalizada en playas mexicanas y aseguró que los pocos restos encontrados no están claramente vinculados con sus operaciones. La empresa también afirmó que mantiene comunicación con el Gobierno de México y está dispuesta a colaborar en las labores de limpieza.

SpaceX desarrolla Starship como un sistema de lanzamiento reutilizable, con el objetivo de reducir costos, transportar satélites y, eventualmente, llevar seres humanos a Marte. Sin embargo, algunas pruebas han terminado con la pérdida de componentes cuyos restos han llegado a costas mexicanas.

Los reportes documentados en esta cronología comienzan el 27 de mayo de 2025, cuando se realizó el noveno vuelo de prueba de Starship desde Texas, Estados Unidos.

19 de noviembre de 2026. SpaceX responde a Profepa y niega contaminación generalizada

SpaceX rechazó que el decimoquinto vuelo de Starship haya provocado una contaminación generalizada en las playas mexicanas, luego de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) anunciara que pediría a la empresa hacerse responsable de los residuos encontrados en Tamaulipas.

“Los socios en el terreno informaron que han encontrado muy pocos desechos en sus barridos de la playa, y la pequeña cantidad que han hallado no está claramente relacionada con las operaciones de SpaceX”, dijo la compañía a través de un comunicado en redes sociales.

La empresa afirmó que mantiene comunicación con el Gobierno de México y está dispuesta a enviar especialistas para colaborar en las labores de limpieza. Además, sostuvo que análisis independientes descartan riesgos químicos, biológicos o toxicológicos asociados con los materiales de Starship.

“Continuamos en contacto con el gobierno mexicano y estamos en espera para enviar apoyo si las autoridades en México nos indican que realmente es necesario”.

SpaceX aseguró que “la mayoría de las publicaciones en redes sociales en línea que afirman la existencia de desechos generalizados y daños son fabricaciones completas o intencionalmente engañosas”.

17 de noviembre de 2026. Profepa interviene por nuevos residuos en Playa Bagdad

La Profepa confirmó la presencia de inspectores en Playa Bagdad, Tamaulipas, tras los reportes de fragmentos que comenzaron a llegar a la costa alrededor de las 7:30 horas del 17 de noviembre.

La dependencia informó que Conibio Global y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) iniciaron la recolección de materiales, que serían asegurados por la autoridad ambiental.

Así se ve la basura espacial de SpaceX en Playa Bagdad | Foto: X (@PROFEPA_Mx)

Profepa también anunció que pediría a SpaceX hacerse responsable de los residuos y exhortó a la población a no manipular los objetos encontrados.

En una actualización posterior, las autoridades reportaron la recolección inicial de aproximadamente dos kilogramos de materiales, cuya procedencia debía verificarse.

13 y 14 de noviembre de 2026. Starship consigue una captura histórica, pero pierde su propulsor

El decimoquinto vuelo de prueba de Starship despegó el 13 de noviembre desde Starbase, Texas, y consiguió colocar en órbita la nave espacial, que desplegó 26 satélites Starlink.

Posteriormente, SpaceX logró recuperar la nave tras unas 22 horas y media de vuelo mediante los brazos mecánicos de su torre. Sin embargo, el propulsor Super Heavy no pudo regresar a la plataforma y terminó su misión en el Golfo de México.

Días después, ambientalistas de Conibio Global reportaron más de mil 500 fragmentos en Playa Bagdad, entre ellos plásticos resistentes al calor, cintas grises, caucho negro y materiales con adhesivo azul que atribuyeron al interior del propulsor.

Comienza a surgir basura espacial de SpaceX en Tamaulipas | Fotos: CONIBIO Global

La organización también informó sobre el hallazgo de una tortuga marina sin vida. No obstante, su posible relación con el lanzamiento requiere confirmación pericial.

Agosto y septiembre de 2026. Vuelven a aparecer restos en las playas mexicanas

El decimocuarto vuelo de Starship se realizó en septiembre de 2026 y días después ambientalistas reportaron una nueva presencia de materiales presuntamente relacionados con SpaceX en Tamaulipas.

Durante recorridos realizados en los primeros cinco kilómetros de Playa Bagdad, integrantes de Conibio Global localizaron fragmentos de material aislante y recubrimientos similares a los encontrados después de lanzamientos anteriores.

La organización atribuyó su llegada a las condiciones de oleaje y corrientes marinas registradas en la zona, aunque la identificación de los componentes requiere verificación técnica.

Foto: CONIBIO Global

Mayo y julio de 2026. SpaceX continúa las pruebas y ambientalistas mantienen la vigilancia

SpaceX realizó los vuelos de prueba 12 y 13 de Starship el 22 de mayo y el 24 de julio de 2026, respectivamente, desde sus instalaciones en Texas.

Durante este periodo, Conibio Global mantuvo recorridos de vigilancia en las costas de Tamaulipas para localizar posibles residuos y documentar riesgos asociados con las operaciones espaciales.

Los ambientalistas también reiteraron sus denuncias sobre las vibraciones de los lanzamientos y sus posibles consecuencias para las viviendas y las actividades pesqueras.

13 de octubre de 2025. Marina alerta sobre posibles restos de Starship en el mar

Tras el undécimo vuelo de prueba de Starship, realizado el 13 de octubre de 2025, la Capitanía de Puerto de Matamoros emitió el aviso a los marinos 107/2025, el 16 de octubre, ante la posible presencia de restos del cohete frente a Playa Bagdad.

La autoridad pidió a pescadores y embarcaciones comerciales reducir la velocidad y extremar precauciones para prevenir accidentes con objetos flotantes.

Durante las inspecciones posteriores, Conibio Global reportó fragmentos metálicos y plásticos atribuidos a SpaceX, incluido un depósito cilíndrico de aproximadamente 200 litros.

Ambientalistas encuentran peces y delfines muertos

Conibio Global también denunció el hallazgo de decenas de peces y al menos dos delfines sin vida durante recorridos realizados en aproximadamente 20 kilómetros de Playa Bagdad.

La organización informó que buscaría realizar estudios veterinarios para investigar las causas de muerte de los animales, ante la sospecha de posibles afectaciones relacionadas con el lanzamiento.

La relación entre los decesos y las operaciones de SpaceX no ha sido demostrada mediante resultados periciales públicos, por lo que los hallazgos deben presentarse como denuncias bajo investigación.

26 de agosto de 2025. El décimo vuelo genera nuevas alertas ambientales

SpaceX realizó el décimo vuelo de prueba de Starship el 26 de agosto de 2025 y consiguió cumplir objetivos técnicos, entre ellos el amerizaje controlado de la nave en el océano Índico.

El propulsor Super Heavy descendió hacia una zona prevista del Golfo de México, mientras Conibio Global advirtió sobre el riesgo de que posibles restos fueran arrastrados por las corrientes hasta Tamaulipas.

Ambientalistas organizan protestas contra SpaceX

Ante la continuidad de los lanzamientos, Conibio Global convocó a la movilización “Operación Golfo de México”, con la propuesta de reunir entre 10 y 30 embarcaciones civiles cerca de la frontera marítima.

La organización buscaba exigir medidas de protección ambiental y cuestionar los riesgos de los lanzamientos para los ecosistemas costeros y las actividades pesqueras.

Su representante, Perla Vega, presentó una solicitud ante la Capitanía de Puerto de Matamoros para realizar la movilización.

Por su parte, el ambientalista Jesús Elías Ibarra denunció haber recibido amenazas e intimidaciones contra su familia, presuntamente de simpatizantes de la empresa.

Basura espacial relacionada con Space X. Foto: Uno TV

Julio de 2025. Plataforma de SpaceX opera en aguas mexicanas sin autorización para trabajar

Pescadores de Tamaulipas detectaron una plataforma de la compañía estadounidense Seacor Marine realizando maniobras para recuperar componentes de Starship en el Golfo de México.

El equipo periodístico de UnoTV verificó su ubicación en las coordenadas N 25°46.164′ W096°56.831′, aproximadamente a 21.56 kilómetros de la costa de Tamaulipas, dentro del límite de 12 millas náuticas del mar territorial mexicano.

Imagen: Google Maps



El 23 de julio de 2025, el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, confirmó que la plataforma había ingresado al país con permiso, pero no cumplió los requisitos para realizar trabajos de recuperación, por lo que se retiró mientras las autoridades analizaban posibles sanciones.

Además, Conibio Global denunció posibles afectaciones al fondo marino por el uso de ganchos, cables y estructuras de anclaje durante las maniobras. La magnitud de los daños denunciados requiere sustento técnico.

“Es una plataforma estadounidense, cuyo trabajo principal es un servicio de grúas y creemos que SpaceX ha contratado a estas grúas para hacer el retiro (…) desconocemos si tienen permiso de entrar a México y estar recogiendo la basura”. Jesús Elías Ibarra, presidente de CONIBIO Global

25 de junio de 2025. Sheinbaum reconoce contaminación y analiza posibles demandas

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció el 25 de junio de 2025 la contaminación relacionada con los lanzamientos de SpaceX en las costas de Tamaulipas y anunció una revisión de sus consecuencias ambientales y legales.

“Porque en efecto sí hay contaminación”, declaró durante su conferencia matutina, en la que informó que distintas dependencias federales analizaban los impactos de las operaciones espaciales y las disposiciones internacionales aplicables.

Un día después, SpaceX rechazó que los restos de sus cohetes representaran un peligro para la zona y ofreció colaborar con las autoridades mexicanas en su recuperación.

27 de mayo de 2025. El noveno vuelo marca el inicio de una serie de hallazgos

El noveno vuelo de prueba de Starship, realizado el 27 de mayo de 2025, terminó con la pérdida del propulsor Super Heavy sobre el Golfo de México, después de una falla durante su descenso.

En los días posteriores, Conibio Global reportó restos en Playa Bagdad, entre ellos tanques metálicos, fragmentos de aluminio, acero y materiales plásticos atribuidos al cohete.

La organización documentó inicialmente al menos una docena de tanques y otros componentes de gran tamaño, además de partículas dispersas a lo largo de la costa. También advirtió sobre posibles riesgos para la tortuga lora, la fauna marina y las actividades pesqueras.

Estos hallazgos dieron paso a una serie de denuncias ambientales, intervenciones oficiales y nuevas inspecciones relacionadas con los lanzamientos de SpaceX cerca de la frontera mexicana.

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