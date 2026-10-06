Retienen a bebé triqui una semana en hospital por falta de hoja de alumbramiento; familia denuncia racismo

Protesta por bebé triqui retenido. Foto: Cuartoscuro

Una familia triqui denunció que retuvieron a su bebé en el Hospital Pediátrico Peralvillo durante una semana. Los padres de la recién nacida denuncian racismo por parte de las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) y exigen una disculpa a la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Retienen a bebé triqui recién nacida; padres denuncian discriminación

Laura Ramírez y Gabino Santiago López, integrantes de la comunidad triqui en la Ciudad de México, se convirtieron en padres de una niña el pasado 24 de septiembre. La señora dio a luz en casa y cuatro días después llevaron a la niña a un Centro Médico para que la vacunaran.

Debido a que la pequeña nació en casa, la familia no contaba con la hoja de alumbramiento y los mandaron al Hospital Pediátrico Peralvillo. En este lugar retuvieron a la bebé y les dieron un documento para que lo llevaran al Ministerio Público (MP), ya que de ellos dependía que les entregaran a su hija.

Durante toda la semana ninguna autoridad quiso resolver su situación y denunciaron malos tratos en el MP por ser de origen indígena. Para ser escuchados, la comunidad triqui se organizó y realizó protestas en la capital del país para que les entregaran a la niña.

Fiscalía entrega recién nacida a familia triqui

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó que después de realizar una prueba genética se comprobó el parentesco de la recién nacida con la señora Laura Ramírez y la bebé pudo reunirse nuevamente con su familia.

En el comunicado, la Fiscalía menciona que los padres llegaron al Hospital Pediátrico Peralvillo sin documentación oficial, por lo que no se pudo comprobar la identidad de la niña y su filiación materna.

“Personal pericial especializado en genética de la Fiscalía CDMX recabó muestras de la madre y de la niña para realizar el estudio correspondiente. Mientras se llevaban a cabo estas diligencias, se determinó que la recién nacida permaneciera temporalmente en el hospital,donde personal de Trabajo Social de la Fiscalía CDMX dio seguimiento a su estado de salud, que se reportó estable”.

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