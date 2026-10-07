Tulum enfrenta caída turística: mil habitaciones vacías y un aeropuerto desierto

Tulum registra menor turismo. Foto: Uno TV

El Aeropuerto Internacional de Tulum luce prácticamente vacío, mientras el destino turístico enfrenta una caída en la ocupación hotelera y del turismo extranjero.

A casi tres años de su inauguración, la terminal presenta salas desiertas, rutas canceladas y menor afluencia de pasajeros.

La situación también impacta a los hoteles. De acuerdo con la Asociación de Hoteles de Tulum, cerca de mil habitaciones permanecen cerradas, debido a la menor demanda turística.

Aeropuerto de Tulum pierde pasajeros y conexiones

La terminal, que fue presentada como un punto estratégico para impulsar el turismo en la zona maya, atraviesa una etapa de menor actividad.

En sus instalaciones se observan mostradores sin operación y amplios espacios prácticamente vacíos. La reducción de vuelos y el retiro de algunas aerolíneas han disminuido las opciones para quienes buscan llegar directamente a Tulum.

Un turista de Colombia, Santiago Belez, explicó que incluso consideró viajar desde Cancún para conocer la terminal de Tulum.

La menor actividad aeroportuaria ocurre en medio de una reducción en la llegada de visitantes al destino.

Durante el primer semestre de 2026, el aeropuerto registró una disminución en el movimiento de pasajeros frente al mismo periodo del año anterior.

Mil habitaciones cerradas en hoteles de Tulum

La situación también se refleja en el sector hotelero. David Ortiz Mena, presidente de la Asociación de Hoteles de Tulum, señaló que existen cerca de mil habitaciones cerradas.

“Son cerca de mil habitaciones cerradas, es justamente lo que preocupa, que la nueva dinámica de turismo en ese destino puede llevar a que algunas operaciones hoteleras consideren solo en época alta (…) Yo creo que el Aeropuerto de Tulum puede tener un gran potencial a futuro, puede ser que no solo Tulum, sino hacia el sur del estado; hay aspectos que mejorar”. David Ortíz Mena/ Presidente de la Asociación de Hoteles de Tulum

También consideró que el Aeropuerto de Tulum tiene potencial para atender no sólo a este destino, sino también a otras zonas del sur de Quintana Roo, aunque señaló que existen aspectos por mejorar.

Sargazo, costos e inseguridad afectan al destino

A la menor conectividad aérea se suman otros factores que, de acuerdo con el sector hotelero, han complicado la recuperación turística de Tulum.

Entre ellos están:

La llegada constante de sargazo

La percepción de altos costos en hospedaje y servicios

en hospedaje y servicios La inseguridad

La reducción de turismo extranjero

La disminución de vuelos nacionales e internacionales

“Yo me preocuparía por la caída de vuelos a nivel nacional, es el que más vuelos internacionales recibe y también presenta números a la baja, y también el aumento al 10 % en el uso del espacio aéreo en un momento en donde se debe incentivar a las aerolíneas”. David Ortíz Mena/ Presidente de la Asociación de Hoteles de Tulum

La caída en vuelos y visitantes mantiene al Aeropuerto Internacional de Tulum con amplias zonas sin actividad, mientras el sector turístico busca recuperar la demanda y mejorar la conectividad del destino.

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