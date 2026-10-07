Niño de 5 años fallece tras choque con motocicleta en León; viajaba con su madre en un patín eléctrico
La mamá del menor también resultó lesionada; sin embargo, sus heridas fueron reportadas como leves.
Un niño de 5 años murió la tarde de este martes tras un accidente entre un patín eléctrico y una motocicleta en el Ecobulevar, a la altura de la comunidad La Reserva en León, Guanajuato.
El menor viajaba junto con su mamá a bordo del patín cuando se impactaron contra un motociclista que circulaba por la zona. Información preliminar señala que madre e hijo salían de un jardín de niños cuando ocurrió el percance.
Niño muere tras accidente en el Ecobulevar de León
Tras el impacto, el niño sufrió lesiones de gravedad. Pese a la atención recibida después del accidente, el menor murió en el lugar.
La mamá del pequeño también resultó lesionada; sin embargo, sus heridas fueron reportadas como leves.
Personal de seguridad y cuerpos de emergencia acudieron al Ecobulevar para atender el accidente y realizar las diligencias correspondientes.
El conductor de la motocicleta quedó en calidad de presentado ante las autoridades. Las investigaciones continuarán para determinar cómo ocurrió el choque y deslindar responsabilidades.
Cierran Ecobulevar tras accidente en La Reserva
Debido al percance, las autoridades cerraron el Ecobulevar en dirección de León hacia San Francisco del Rincón, situación que provocó una importante carga vehicular en la zona.
Ante las afectaciones al tránsito, se habilitó un carril a contraflujo en el sentido contrario para desfogar la circulación y permitir el paso de los vehículos.
Las autoridades realizaron las diligencias en el punto donde ocurrió el accidente mientras se mantenían las acciones para facilitar el tránsito.
Autoridades investigan cómo ocurrió el accidente
Hasta el momento, la información disponible sobre el hecho es preliminar. Las autoridades realizan las investigaciones para establecer las circunstancias en las que se produjo el impacto entre el patín eléctrico y la motocicleta.
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