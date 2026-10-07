Se forma depresión tropical Nueve en el Golfo de México; lluvias, viento y oleaje ponen en alerta a estados

Marina confirmó cierre de puertos en Tamaulipas y Veracruz. Foto: Cuartoscruro

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) confirmó este martes la formación de la depresión tropical Nueve en el Golfo de México, un sistema que ya provoca lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado frente a las costas de Veracruz y Tamaulipas.

La dependencia advirtió que las condiciones generadas por el fenómeno podrían incrementar el riesgo de inundaciones, deslaves y crecidas de ríos y arroyos, por lo que pidió a la población mantenerse atenta a la información oficial y a los avisos de Protección Civil.

#AvisoMeteorológico



El @GobiernoMX informa que se formó la depresión tropical Nueve en el golfo de México. Se prevén rachas de viento de 50 a 70 km/h en costas de #Tamaulipas y #Veracruz.



Más información: https://t.co/BIN0XMMvwb pic.twitter.com/kXoN21H1Yi — Conagua (@conagua_mx) October 6, 2026

¿Dónde se encuentra la depresión tropical Nueve?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el sistema se desarrolló durante la tarde de este martes y su centro se localizaba a unos 615 kilómetros al oeste de Progreso, Yucatán, y a 190 kilómetros al este-noreste de Cabo Rojo, Veracruz.

Al momento de su formación registraba vientos sostenidos de 55 kilómetros por hora, rachas de hasta 75 km/h y un desplazamiento lento hacia el este de 7 km/h.

Por su parte, la Secretaría de Marina ubicó el centro del fenómeno a 216 kilómetros al noroeste de Tuxpan y a 330 kilómetros al noroeste del puerto de Veracruz.

Veracruz y Tamaulipas concentrarán las lluvias más fuertes

La amplia circulación de la depresión tropical generará lluvias intensas de entre 75 y 150 milímetros en el sureste de Tamaulipas y en regiones del norte y centro de Veracruz.

Conagua advirtió que estas precipitaciones podrían ocasionar deslaves, incrementos en los niveles de ríos y arroyos, así como inundaciones en zonas bajas de ambos estados.

Además de la lluvia, el sistema también provocará vientos sostenidos de entre 30 y 50 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar entre 50 y 70 km/h en zonas costeras.

El oleaje ya impacta la costa del Golfo

Las condiciones marítimas también comenzaron a deteriorarse.

En Veracruz se espera oleaje de entre dos y tres metros de altura, mientras que en Tamaulipas las olas podrían alcanzar entre uno y dos metros.

Debido a ello, la Secretaría de Marina anunció restricciones a la navegación en varios puertos.

La Depresión Tropical Nueve se localiza a 216 km al noroeste de Tuxpan, Veracruz, y a 330 km al noroeste de Veracruz, Veracruz. Se desplaza hacia el este a 7 km/h y las condiciones océano-atmosféricas son favorables para su desarrollo; podría evolucionar a tormenta tropical con… pic.twitter.com/CSdxNPyOff — SEMAR México (@SEMAR_mx) October 6, 2026

Puertos cerrados a todo tipo de embarcaciones

Tuxpan, Veracruz

Cierre para embarcaciones menores

Cazones, Veracruz

Nautla, Veracruz

Tecolutla, Veracruz

Altamira, Tamaulipas

Sánchez Magallanes, Tabasco

Podría convertirse en tormenta tropical Isaías

Las autoridades marítimas indicaron que las condiciones océano-atmosféricas continúan siendo favorables para un fortalecimiento gradual del sistema.

De mantenerse la tendencia actual, la depresión tropical podría evolucionar a tormenta tropical Isaías durante los próximos días.

El sistema también es vigilado por Estados Unidos

Los pronósticos del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos indican que el fenómeno podría continuar fortaleciéndose mientras avanza sobre el Golfo de México rumbo a territorio estadounidense.

Los modelos prevén un riesgo creciente de vientos peligrosos, marejada ciclónica y lluvias intensas entre Luisiana y el Panhandle de Florida, donde podrían emitirse alertas durante las próximas horas.

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