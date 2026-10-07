¿Adiós al efectivo? Diputados aprueban en lo general Ley de Economía Digital para Pagos Digitales

Se busca impulsar pagos electrónicos y reducir uso de efectivo. Foto: Cuartoscuro

Con 330 votos a favor y 122 en contra, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la iniciativa presidencial que expide la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos.

Con la mayoría de Morena y sus aliados, el proyecto avanzó a la discusión en lo particular, donde participan poco más de 30 oradores.

¿Qué contempla la Ley de Economía Digital?

Con el objetivo de incentivar los pagos electrónicos por encima del uso de efectivo, la iniciativa contempla implementar la CURP Digital y el Expediente Digital Ciudadano para personas físicas y morales.

El presidente de la Comisión de Hacienda, Carol Antonio Altamirano, explicó que se establecen condiciones para contratar servicios financieros de manera totalmente digital.

Estos mecanismos de identificación y acreditación documental tendrán la misma validez jurídica que los documentos físicos, siempre que sean utilizados con autorización de los usuarios.

La reforma también contempla crear la Ventanilla Digital Nacional de Inversiones y la Plataforma de Establecimientos Mercantiles, entre otras herramientas.

Hacienda podrá definir sectores para pagos digitales

El proyecto establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinará los sectores estratégicos y actividades relevantes en los que los pagos digitales y electrónicos serán la única forma de pago.

El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Homero Niño de Rivera, cuestionó esta disposición y señaló que se daría margen a Hacienda para ampliar y definir esos sectores sin criterios establecidos.

La iniciativa señala que entre 2021 y 2024 el uso del efectivo en compras de 500 pesos o menos disminuyó de 90.1% a 85.2%.

En contraste, las transferencias electrónicas y aplicaciones móviles pasaron de 1.6% a 4.4% durante el mismo periodo.

La reforma también ordena implementar soluciones tecnológicas para aceptar pagos digitales en trámites y servicios. Además, el Banco de México deberá generar alternativas para incentivar su uso y las entidades federativas realizar acciones para promover la inclusión financiera.

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