Noticias de hoy 6 de octubre de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas:

Nacionalidad única, constitucional

El Senado y Diputados declararon constitucional la reforma de nacionalidad única para aspirar a la Presidencia o a una gubernatura; ahora, pasó al Ejecutivo

Vigilan 2 posibles ciclones

Hay vigilancia por dos zonas con alta probabilidad de desarrollo ciclónico: una frente a Veracruz y Tamaulipas, y otra al sur de Oaxaca.

Cae el “Tanque” en Jalisco

Fue detenidos Iván ‘N’, el “Tanque”, presunto operador del Cártel Jalisco, señalado por el ataque contra un helicóptero del Ejército en Jalisco en 2015.

BM ve estancamiento en México

América Latina y el Caribe crecerán 2.2% este año, mientras que México mantiene una tendencia al estancamiento con previsión de 1.4%, según el Banco Mundial.

Francia vive nuevas protestas

Miles de estudiantes, acompañados por padres, maestros y sindicatos, volvieron a protestar en Francia para exigir mejores condiciones en la educación.

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