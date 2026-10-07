Sorpresivo hallazgo; mar de fondo deja al descubierto más de 90 piezas arqueológicas en Colima

El descubrimiento fue reportado por habitantes de Tecomán. Foto: CINAH Colima

El mar de fondo dejó al descubierto más de 90 piezas arqueológicas y restos óseos en Playa Tecuanillo, en Tecomán, Colima, informó el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

El instituto explicó que se trata de fragmentos de figurillas, tepalcates, una vasija, restos humanos y de un cánido, con antigüedad de entre 500 a.C. y 1100 d.C.

“El fenómeno natural conocido como mar de fondo develó rastros de la presencia de civilizaciones antiguas en la zona costera de Colima”. .INAH

El hallazgo fue reportado por los habitantes de la comunidad de Playa Tecuanillo, en el municipio de Tecomán.

Mar de fondo deja al descubierto vestigios en Playa Tecuanillo

Objetos recuperados por el INAH. Foto: CINAH Colima

El INAH dijo que el área del hallazgo se encuentra en la costa del Pacífico, donde el movimiento de la marea modifica de forma constante el terreno.

“La antigüedad de los materiales se estima entre los periodos Preclásico Medio (1200-400 a.C.) y el Posclásico (900-1521 d.C.)”, destacó el INAH.

Durante una visita realizada en junio de 2026, habitantes de la Playa Tecuanillo entregaron piezas, ubicaciones e información a los arqueólogos que realizaron la prospección del lugar.

En una primera recuperación fueron entregados 38 bienes arqueológicos, la mayoría de cerámica, entre ellos había nueve copas y 16 fragmentos de figurillas antropomorfas femeninas.

Recuperan cerámica, figurillas y restos óseos

Restos arqueológicos encontrados en Colima.

Otro grupo de materiales fue entregado por un habitante de la zona y su familia, quienes también proporcionaron restos óseos para su estudio.

El INAH detalló que este conjunto estaba integrado por 66 piezas, entre ellas 47 tepalcates, de esos fragmentos de cerámica, 18 correspondían a bordes y 29 a cuerpos.

También se identificaron 10 fragmentos de copas, una posible cuenta, cuatro fragmentos clasificados como misceláneos y cuatro figurillas femeninas.

En otra visita a la zona se recolectó además un cajete de pasta fina, de paredes rectas, alisado y de color naranja. La pieza corresponde a la llamada fase Armería, ubicada entre los años 500 y 1100 después de Cristo.

También fueron localizados huesos de un cánido que, de acuerdo con el INAH, posiblemente corresponden al mismo periodo.

Piezas podrían tener más de 3 mil años de antigüedad

Foto: CINAH Colima

El INAH consideró que los objetos podrían tener relación con culturas del occidente de México, así como del centro y centro-norte de Mesoamérica. Sin embargo, las investigaciones continúan para precisar su origen y obtener más información sobre las poblaciones antiguas que habitaron la costa de Colima.

Por su parte, la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, destacó el papel de los habitantes de Tecuanillo en el cuidado de estos vestigios.

“Las comunidades tienen derecho a conocer la historia de sus territorios y a participar en el cuidado de su patrimonio”. Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura del Gobierno de México.

También señaló que el trabajo realizado en la zona debe permitir que la investigación llegue a la propia población.

“En Tecuanillo, ese trabajo debe fortalecer el vínculo de sus habitantes con la memoria de la costa de Colima”, destacó.

El mar y los huracanes ya habían expuesto restos arqueológicos

Foto: CINAH Colima

El INAH compartió que no es el primer hallazgo causado por la erosión costera, pues en diciembre de 2025 especialistas localizaron en la playa Los Desmontes una antigua superficie de ocupación expuesta por el mar y los huracanes donde se encontraron restos de cerámica roja pulida y anaranjada, carbón y piedra pulida pertenecientes a las fases Ortices, Comala, Colima y Armería.

Actualmente, los materiales recuperados en Playa Tecuanillo permanecen bajo resguardo y en proceso de investigación en el Centro INAH Colima.

El instituto informó que las piezas podrán regresar a la comunidad cuando exista un espacio adecuado para su conservación.