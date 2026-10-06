Timbiriche rechaza la serie biográfica de ViX: “No es la historia contada por nosotros” 

Miembros originales de Timbiriche reaccionan a la nueva serie. Foto: AFP

Algunos de los integrantes originales de Timbiriche se deslindaron públicamente de la próxima serie de ViX sobre la agrupación y aclararon que no fueron consultados sobre las historias que serán presentadas.

A través de un comunicado firmado por Alix Bauer, Diego Schoening, Mariana Garza, Erik Rubín, Benny Ibarra, Sasha Sokol, los integrantes señalaron este martes que ninguno participó en la creación de la serie ni fue consultado sobre su contenido.

“Ante el próximo estreno de una serie llamada “Timbiriche” queremos hablar con claridad. Ninguno de nosotros participó en la creación ni fuimos consultados sobre las historias que en ella se cuentan. Tampoco autorizamos el uso de nuestra imagen, voz o identidad”, se lee.

A nuestros fans, a los medios de comunicación y a la opinión pública:



Durante más de cuatro décadas Timbiriche ha sido una parte fundamental de nuestras vidas.



Crecimos juntos compartiendo escenarios, canciones, alegrías, momentos difíciles y experiencias profundamente… pic.twitter.com/OKAxhRnxx4 — Sasha Sokol (@SashaSokol) October 6, 2026

Los integrantes también explicaron que, hasta ahora, ni siquiera han sido invitados a ver la producción, por lo que desconocen su contenido.

“Sabemos, sin embargo, que se presenta como una historia ficcionada que puede mezclar hechos reales con situaciones que nunca sucedieron”, se lee en el comunicado.

Timbiriche señala que hay personas reales detrás de la ficción

Los exintegrantes de Timbiriche reconocieron la libertad creativa de la producción, pero marcaron una diferencia entre inspirarse en una época y construir una historia de ficción alrededor de personas reales.

“Porque detrás de los personajes que el público verá hay personas reales: nosotros, nuestras familias y otras personas con quienes hemos compartido experiencias más allá de nuestra vida profesional”, expresaron.

Además señalaron que existe una diferencia entre tomar como referencia una época y construir una ficción alrededor de personas reconocibles y vivas sin haberlas escuchado ni involucrado.

Por ello, dejaron claro que la serie que llegará próximamente a la plataforma de streaming no representa la historia de Timbiriche contada por sus propios integrantes.

“La serie que está por estrenarse no es la historia de Timbiriche contada por nosotros”. Comunicado

¿Contarán su propia versión de la historia de Timbiriche?

Los integrantes de la banda tampoco descartaron contar algún día su propia versión de lo ocurrido durante su historia en Timbiriche.

“Quizá algún día decidamos contarla pero entonces, será con respeto por quienes la vivimos y en nuestra propia voz”, señalaron.

La serie “Timbiriche” llegará al catálogo de ViX el próximo 9 de octubre.

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