¿Cuáles son las ciudades de América Latina con el aire más limpio?

Foto: Cuartoscuro

Si quieres saber cuáles son las ciudades de América Latina que tienen las menores concentraciones anuales de PM2.5 según la clasificación mundial de IQAir para 2025, anota a Fortaleza, San Juan, Mayagüez y Panamá City.

Tristemente ninguna ciudad mexicana aparece entre ese grupo, pero sí en el otro extremo, es decir, entre aquellas ciudades que registraron las concentraciones anuales más altas de PM2.5, aquí se mencionan Tlaxcalancingo y Saltillo.

El dato forma parte del World Air Quality Report 2025 de IQAir de 2026, un estudio que reúne información de 9 mil 446 ciudades de 143 países, regiones y territorios.

¿Qué mide el reporte de calidad del aire de IQAir?

El informe analiza la calidad del aire durante todo el año 2025 y utiliza como principal indicador la concentración de PM2.5, partículas finas con un diámetro de 2.5 micrómetros o menos.

Dato Información Reporte 2025 IQAir World Air Quality Report Periodo analizado Enero-diciembre de 2025 Indicador Concentración anual de PM2.5 Unidad Microgramos por metro cúbico (µg/m³) Ciudades analizadas 9,446 Países, regiones y territorios 143 Datos utilizados Más de 40,000 estaciones regulatorias y sensores de bajo costo Referencia anual de la OMS 5 µg/m³ de PM2.5

Los datos proceden de la plataforma de monitoreo de IQAir, que valida, calibra y armoniza la información de las estaciones que participan en el sistema. Las mediciones son aportadas por organismos gubernamentales, universidades, organizaciones no gubernamentales, empresas privadas y científicos ciudadanos, entre otros.

Éstas son las ciudades latinoamericanas con menor concentración de PM2.5

La comparación regional basada en los datos del reporte muestra a estas ciudades entre las que registraron los niveles anuales más bajos:

Ciudad País o territorio PM2.5 anual 2025 Fortaleza Brasil 2.0 µg/m³ San Juan Puerto Rico 2.3 µg/m³ Mayagüez Puerto Rico 2.4 µg/m³ Panamá City Panamá 3.3 µg/m³ Boa Vista Brasil 4.0 µg/m³ Manizales Colombia 4.5 µg/m³ Brasilia Brasil 4.6 µg/m³ Recife Brasil 5.0 µg/m³

Estas cifras corresponden al promedio anual de PM2.5, no a una medición de un día concreto. Por eso, decir que una ciudad tiene uno de los registros más bajos significa que su promedio durante 2025 fue menor en este indicador, no que todos sus días hayan tenido aire limpio.

Ninguna ciudad mexicana aparece entre las ciudades latinoamericanas con los registros más bajos de PM2.5 de esta comparación. Sin embargo, México registró un promedio nacional de 17.6 µg/m³ de PM2.5 durante 2025, alrededor de 3.5 veces la guía anual de 5 µg/m³ establecida por la Organización Mundial de la Salud. En la clasificación de IQAir, México ocupó el lugar 50 entre 143 países, regiones y territorios.

México aparece en el otro extremo de la clasificación

La parte más llamativa del reporte para México está en la clasificación por ciudades.

De acuerdo con los datos de IQAir para 2025, varias ciudades mexicanas registraron concentraciones anuales elevadas de PM2.5:

Ciudad mexicana PM2.5 anual 2025 Tlaxcalancingo, Puebla 32.6 µg/m³ Saltillo, Coahuila 32.3 µg/m³ Santa Anita, Jalisco 29.1 µg/m³ Calimaya, Estado de México 27.0 µg/m³ Las Pintas, Jalisco 25.2 µg/m³

El dato más contundente es que Tlaxcalancingo y Saltillo ocuparon los dos primeros lugares de la clasificación mundial de ciudades de IQAir por concentración anual de PM2.5 en 2025, con 32.6 y 32.3 µg/m³, respectivamente.

¿Qué significa tener más PM2.5?

Las PM2.5 son partículas tan pequeñas que pueden permanecer suspendidas en el aire y penetrar profundamente en el sistema respiratorio.

La Organización Mundial de la Salud señala entre las fuentes comunes de contaminación del aire a los vehículos, instalaciones industriales, generación de energía y los incendios forestales, entre otras actividades.

El propio reporte de IQAir destaca que los incendios forestales tuvieron un impacto importante sobre la calidad del aire mundial durante 2025, incluso en regiones que históricamente habían presentado concentraciones relativamente bajas.

Eso también explica por qué una ciudad no puede considerarse de manera permanente “limpia” o “contaminada” a partir de un solo año. Las condiciones meteorológicas, incendios y fuentes locales de emisiones pueden modificar los niveles de partículas.

¿Cómo se compara con la recomendación de la OMS?

IQAir utiliza como referencia la guía anual de la OMS de 5 µg/m³ de PM2.5.

Su clasificación queda así:

PM2.5 anual Relación con la guía de la OMS 0–5 µg/m³ Cumple la guía 5.1–10 1 a 2 veces la guía 10.1–15 2 a 3 veces 15.1–25 3 a 5 veces 25.1–35 5 a 7 veces 35.1–50 7 a 10 veces Más de 50.1 Más de 10 veces

Con esta referencia, Fortaleza, San Juan y Mayagüez se encuentran por debajo de la guía anual, mientras que Tlaxcalancingo y Saltillo están en el rango de entre cinco y siete veces el valor recomendado.

Ahora, en el caso mexicano, cabría investigar ¿qué está detrás de las altas concentraciones de PM2.5 en ciudades como Tlaxcalancingo y Saltillo y qué se puede hacer para reducirlas?

El reporte de IQAir muestra que en 2025 solamente 14% de las ciudades del mundo cumplió con la guía anual de PM2.5 de la OMS, frente a 17% en 2024. Además, solo 13 países, regiones y territorios alcanzaron ese nivel de referencia durante el año.

¿Dónde consultar el estudio completo de IQAir?

El reporte más reciente de IQAir es el World Air Quality Report 2025, publicado en marzo de 2026. Su plataforma incluye un mapa interactivo para consultar las concentraciones anuales de PM2.5 y la posición de las ciudades incluidas en el estudio.

Consulta aquí el reporte completo de IQAir: World Air Quality Report 2025

La plataforma permite revisar los datos por ciudad, país y región, así como consultar las concentraciones históricas disponibles.

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