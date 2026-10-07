Sentencian a 7 por ayudar a escapar a “Wicho”, exedil de Santo Tomás de los Plátanos, Edomex

Sentencian a servidores públicos por fuga de alcalde. Foto: Cuartoscuro

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo sentencias contra siete personas relacionadas con la evasión de Pedro Luis “N”, alias “Wicho”, expresidente municipal de Santo Tomás de los Plátanos, ocurrida durante un operativo para detenerlo.

Las condenas, obtenidas mediante procedimiento abreviado, van de 4 años y 8 meses hasta 14 años de prisión. Los sentenciados fueron responsabilizados por delitos como evasión, daño en los bienes, robo con violencia y abuso de autoridad.

Sentencian a siete por la fuga de “Wicho” en Santo Tomás de los Plátanos

Los hechos ocurrieron el 17 de diciembre de 2024, a las 8:04 horas, cuando “Wicho” rendía protesta en el jardín de la zona centro de Santo Tomás.

En ese momento, elementos de la Policía de Investigación realizaban acciones de la Operación Enjambre para detenerlo y cumplir una orden de aprehensión en su contra.

Sin embargo, un grupo de personas intervino para que pudiera evadirse.

La Fiscalía del Edomex identificó entre los involucrados a funcionarios municipales, policías y civiles. Tras las investigaciones, las siete personas fueron detenidas e ingresadas a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social.

¿Cuántos años de prisión recibieron?

Luego de revisar las pruebas presentadas por el Ministerio Público, la Autoridad Judicial determinó las siguientes condenas:

Ángel Díaz Zarco : 14 años de prisión por evasión, abuso de autoridad y robo con violencia

: 14 años de prisión por evasión, abuso de autoridad y robo con violencia Martín Santana Martínez : 12 años y 8 meses por evasión y robo con violencia

: 12 años y 8 meses por evasión y robo con violencia Litzy Mariana Domínguez Vilchis: 8 años y 8 meses por evasión y daño en bienes

Vilchis: 8 años y 8 meses por evasión y daño en bienes María Raquel Rubio Rodríguez : 6 años por evasión y abuso de autoridad

: 6 años por evasión y abuso de autoridad Nélida Ávila Chamorro, Araceli Domínguez Vilchis y Violeta Hernández Paniagua: 4 años y 8 meses de prisión

Al momento de los hechos, Rubio Rodríguez era primera regidora; Ávila Chamorro, secretaria del Ayuntamiento; mientras Díaz Zarco y Santana Martínez eran policías municipales.

Las otras tres sentenciadas eran civiles que participaron en la agresión contra servidores públicos de la Fiscalía y en daños a vehículos oficiales y particulares.

¿Quién es “Wicho”, expresidente municipal de Santo Tomás?

Pedro Luis “N”, alias “Wicho”, era presidente municipal electo de Santo Tomás de los Plátanos. Tras escapar durante su toma de protesta en diciembre de 2024, permaneció prófugo hasta que fue detenido el 8 de febrero de 2025 en Valle de Bravo.

“Wicho” era investigado por su presunta participación en el delito de extorsión y contaba con una carpeta de investigación en su contra.

Actualmente permanece interno en un penal estatal.

Operación Enjambre suma 27 personas sentenciadas

La Operación Enjambre es una acción conjunta de autoridades federales y del Estado de México para investigar y detener a servidores públicos relacionados con delitos de alto impacto, así como por su participación y colaboración con grupos criminales con presencia en la entidad.

De acuerdo con la Fiscalía mexiquense, hasta el momento 27 personas han recibido sentencia condenatoria dentro de esta operación.

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