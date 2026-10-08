Video capta robos a familias en Coyoacán; mujer “halconea” y hombre entra a vehículos en Miguel Ángel de Quevedo

Roban cosas de autos afuera de escuelas. Foto: Pexels

Un video de una cámara de seguridad difundido en redes sociales exhibe el presunto modus operandi de dos personas señaladas por robos a familias que acuden a recoger a sus hijos a la escuela en la zona de Miguel Ángel de Quevedo y Cerro del Hombre, en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México (CDMX).

En las imágenes se observa auna mujer que aparentemente realiza labores de vigilancia mientras un hombre se acerca a vehículos estacionados y aprovecha los momentos en que los conductores se alejan para entrar y sustraer pertenencias.

La secuencia muestra cómo ambos permanecen atentos a los movimientos de las personas, mientras esperan el momento en que algún vehículo quede sin vigilancia.

🚨 Roban a familias al recoger a sus hijos en Miguel Ángel de Quevedo y Cerro del Hombre, #Coyoacán. Una mujer halconea mientras un hombre se introduce en los vehículos. SSC: solicitamos intervención. Hay video. @SSC_CDMX @UCS_GCDMX @Alcaldia_Coy pic.twitter.com/WtZIF4CJ9o —  Hector Rojas 🇲🇽 (@rojashector) October 7, 2026

¿Cómo sería el modus operandi de los robos en Coyoacán?

En uno de los videos, la mujer se acerca poco a poco a la zona donde se encuentran los vehículos y aparenta esperar a alguien. Incluso, por su comportamiento, podría pasar como una madre de familia que se encuentra en las inmediaciones de la escuela.

Sin embargo, las imágenes muestran que permanece atenta a lo que ocurre a su alrededor y aparentemente vigila los movimientos de los propietarios de los vehículos, además de estar pendiente de la posible presencia de autoridades.

Mientras ella permanece en las inmediaciones, un hombre se acerca a una camioneta estacionada en doble fila.

El sujeto finge hablar por teléfono mientras observa el interior del vehículo y permanece en el lugar sin alejarse. En determinado momento, aparentemente intercambia señas con la mujer, quien continúa vigilando. Pero después, la camioneta se retira del sitio.

Hombre espera a que llegue otra camioneta para robar

Tras la salida de ese vehículo, llega otra camioneta y es entonces cuando el hombre aprovecha la oportunidad.

La conductora de una camioneta blanca se estaciona en doble fila y desciende para dirigirse hacia la puerta de la escuela. En ese momento, el sujeto se aproxima de inmediato al vehículo.

Las imágenes muestran cómo abre una de las puertas de la camioneta y comienza a sacar las pertenencias que se encuentran en el interior.

Mientras el hombre revisa el vehículo, la mujer continúa en las inmediaciones aparentemente como vigía, pendiente de que la conductora no regrese y de los movimientos que ocurren en la calle.

El sujeto tiene tiempo suficiente para revisar el interior de la camioneta y seleccionar lo que aparentemente considera de valor.

Sale corriendo con las pertenencias y cruza la calle

En cuestión de segundos, el hombre sale de la camioneta con lo que aparentemente sería la bolsa de la conductora.

Después, corre para alejarse del lugar, cruza la calle y desaparece de la zona con las pertenencias.

La mujer que presuntamente realizaba labores de vigilancia permanece unos momentos más en el sitio.

Posteriormente, se dirige hacia un automóvil blanco que se encontraba estacionado en la zona, vehículo que, de acuerdo con la denuncia difundida en redes sociales, incluso obligaba a algunos padres de familia que acudían por sus hijos a estacionarse en doble fila.

La mujer sube al automóvil y se retira del lugar.

Conductora se da cuenta del robo cuando los responsables ya escaparon

Hasta ese momento, la conductora de la camioneta blanca aparentemente se percata de que sus pertenencias ya no se encuentran en el vehículo.

Al darse cuenta del robo, sale y comienza a buscar a la persona que se llevó sus cosas, pero para entonces el hombre ya había cruzado la calle y abandonado la zona.

La secuencia fue difundida en redes sociales como en la cuenta de X de Héctor Rojas, donde se denunció sobre robos a familias que acuden a recoger a sus hijos a escuelas de Coyoacán, particularmente en los alrededores de Miguel Ángel de Quevedo y Cerro del Hombre.

Las imágenes muestran la conducta de las dos personas y la forma en que aparentemente se coordinan; sin embargo, la identidad de los involucrados y su posible responsabilidad en otros robos deberán ser establecidas por las autoridades correspondientes.

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