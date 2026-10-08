SAT aclara qué pasa si prestas tu tarjeta bancaria

¿Esta prohibido prestar tu tarjeta? Foto: Cuartoscuro

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede detectar discrepancias fiscales cuando los gastos de una persona no coinciden con los ingresos que declara, incluso si utiliza tarjetas de crédito o débito para realizar sus compras.

Sin embargo, prestar una tarjeta bancaria a familiares o amigos no está prohibido por sí mismo ni genera automáticamente una revisión fiscal.

¿Qué pasa si prestas tu tarjeta bancaria?

La circulación de información en redes sociales sobre una supuesta fiscalización de todas las compras con tarjetas bancarias ha generado dudas entre los usuarios.

No obstante, el SAT no revisa individualmente cada pago. La autoridad cuenta con mecanismos para identificar posibles inconsistencias entre los ingresos declarados, la facturación y los movimientos financieros relevantes.

Esto significa que el uso de una tarjeta prestada no implica, por sí solo, una infracción. El problema puede surgir cuando los gastos registrados no corresponden con los ingresos reportados ante la autoridad fiscal.

¿Qué vigila realmente el SAT?

La autoridad fiscal puede detectar una posible discrepancia fiscal cuando una persona realiza gastos considerablemente mayores a los ingresos que declara.

Entre los elementos que pueden considerarse en los cruces de información están:

Ingresos declarados: el dinero que una persona reporta ante el SAT

Facturación emitida: los comprobantes fiscales relacionados con sus actividades económicas

Movimientos financieros relevantes: operaciones que pueden ayudar a identificar diferencias entre los ingresos y los gastos

Cuando existen inconsistencias, la autoridad puede iniciar las revisiones correspondientes para determinar si hay ingresos que no fueron declarados.

¿Cómo evitar problemas con el SAT?

Ocultar ingresos o declarar menos dinero del realmente percibido puede derivar en una investigación por discrepancia fiscal.

Si se detectan indicios de que los recursos tienen un origen ilícito, también podrían intervenir otras autoridades, según las circunstancias del caso.

Por ello, es recomendable mantener actualizadas las declaraciones fiscales y conservar documentos que permitan explicar el origen de los recursos utilizados para realizar compras o cubrir gastos.

En conclusión, prestar una tarjeta bancaria no está prohibido por sí mismo. La principal precaución es recordar que el titular debe cuidar sus operaciones y poder justificar sus ingresos cuando corresponda.

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