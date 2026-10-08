¿Viajas con menores? Estos documentos podrían pedirte en hoteles y aeropuertos

Documentos que necesitas si viajas con menores. Foto: Cuartoscuro

Si vas a viajar con niñas, niños o adolescentes, además de los boletos, no olvides cargar con los documentos que acrediten el parentesco, patria potestad, tutela o guarda y custodia que pueden ser muy importante no sólo en aeropuertos sino al llegar a un hotel.

Para viajar al extranjero, además, los menores necesitan pasaporte y, en ciertos casos, el Formato de Salida de Menores (SAM).

Este 7 de octubre se aprobó en el Senado una reforma para que los prestadores de servicios turísticos puedan solicitar documentos que comprueben el parentesco o la relación legal entre un adulto y el menor con quien viaja.

La medida todavía debe completar el proceso de publicación y entrada en vigor. Mientras tanto, la documentación para viajar al extranjero sí tiene requisitos específicos.

Mientras eso ocurre, éstos son los documentos que conviene tener listos si vas a viajar con menores.

¿Qué documentos conviene llevar si viajas con menores?

Para evitar contratiempos, la recomendación práctica es llevar:

Identificación oficial del menor (CURP, acta de nacimiento , credencial escolar con fotografía o pasaporte)

(CURP, , credencial escolar con fotografía o pasaporte) Pasaporte vigente , si el viaje es internacional

, si el viaje es internacional Identificación oficial del adulto acompañante y, cuando corresponda, del menor



del adulto acompañante y, cuando corresponda, del menor Documentos que acrediten parentesco, tutela, patria potestad o custodia

Formato SAM validado por el INM , cuando el menor viaje solo o con un tercero

, cuando el menor viaje solo o con un tercero Copias físicas y digitales de los documentos importantes



Además, la SRE recomienda llevar identificaciones del adulto y del menor, así como copias electrónicas de los documentos de viaje y del acta de nacimiento.

Las autoridades del país de destino también pueden solicitar documentos que acrediten la tutela o relación con el menor.

Si sales de México, el pasaporte es indispensable

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) señala que las personas mexicanas que viajen al extranjero deben contar con pasaporte vigente y recomienda que tenga al menos seis meses de vigencia antes del viaje.

Para expedir el pasaporte de una persona menor de 18 años se requiere el consentimiento de quienes ejercen la patria potestad o, en su caso, de quien tenga la tutela.

Si el menor tiene doble nacionalidad, la SRE recomienda revisar las condiciones de entrada y salida del país que se visitará.

Para México, deberá entrar y salir con su pasaporte mexicano.

¿Cuándo necesitas el Formato SAM?

El Formato de Salida de Menores (SAM) es necesario cuando una niña, niño o adolescente sale de México solo o acompañado por un tercero mayor de edad que no sea su padre, madre, tutor o persona que ejerza la patria potestad.

El trámite se realiza ante el Instituto Nacional de Migración (INM) y el formato debe validarse con la autoridad migratoria.

Es una alternativa al poder notarial o a una autorización judicial. Tiene una vigencia de seis meses y sólo puede utilizarse una vez.

El INM aclara que no se necesita el SAM si el menor viaja acompañado por uno o ambos padres, por su tutor legal o por quien ejerce la patria potestad o tutela.

¿Qué cambia en hoteles y servicios turísticos?

La reforma aprobada por el Senado agrega nuevas obligaciones para los prestadores de servicios turísticos.

Antes de prestar el servicio, deberán aplicar protocolos y medidas preventivas para detectar posibles delitos contra menores.

En particular, cuando un adulto esté acompañado por una niña, niño o adolescente, deberá acreditar mediante documentos el parentesco, la patria potestad, tutela o guarda y custodia.

También se contempla acreditar la mayoría de edad mediante documentos oficiales cuando corresponda.

Si no se presenta la documentación requerida, la reforma establece que el servicio deberá negarse y se dará aviso a las autoridades investigadoras ante una posible comisión de delito.

Las nuevas obligaciones alcanzan a los servicios prestados de manera presencial y también mediante medios electrónicos.

La intención es reforzar la prevención de la explotación sexual y otros delitos contra niñas, niños y adolescentes en hoteles, alojamientos y otros servicios vinculados con el turismo.

Importante: todavía falta su entrada en vigor

Aunque el Senado aprobó el cambio el 7 de octubre de 2026, el decreto fue turnado al Ejecutivo federal para continuar el proceso de publicación y entrada en vigor.

Por eso, no significa que desde hoy todos los hoteles del país ya puedan exigirte estos documentos bajo la nueva reforma.

Con todo esto si próximamente vas a viajar con niñas, niños o adolescentes, no te limites a los boletos.

Pon especial atención a documentos como el pasaporte, acta de nacimiento y documentos que acrediten la relación con el menor que pueden ahorrarte tiempo y problemas en el aeropuerto y según el avance de la reforma también podría extenderse al contratar servicios turísticos.

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