Unamos Créditos Infonavit: ¿cuántas personas pueden juntar sus créditos para comprar una casa?

La modalidad del Infonavit facilita la compra de una vivienda. Foto: Cuartoscuro

El tema de la vivienda es uno de los que más preocupan a los mexicanos; sin embargo, siempre hay alternativas que ayudan para que puedan hacerse de un patrimonio sin que les cueste mucho trabajo. Es el caso del programa “Unamos Créditos”, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

El Infonavit explica que dicha modalidad permite a los derechohabientes juntar sus financiamientos para comprar una vivienda nueva o usada, de mayor valor, mejor ubicada o con más servicios, sin necesidad de estar casados o tener algún parentesco.

¿Cuántas personas pueden juntar sus créditos Infonavit?

El programa permite que dos personas sumen sus créditos para comprar una vivienda, independientemente de que exista una relación familiar entre ellas.

Los derechohabientes que pueden solicitarlo son:

Su pareja, sin necesidad de estar casados.

Sus padres o hijos.

Sus hermanos.

Un amigo o amiga.

En todos los casos, ambos participantes se convierten en copropietarios de la vivienda, con derechos proporcionales a su participación en el financiamiento.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar el programa “Unamos Créditos”?

Para acceder a esta modalidad, el Infonavit establece que los dos participantes deben cumplir con determinadas condiciones:

Ser derechohabientes del Infonavit.

Mantener una relación laboral vigente.

Cumplir con la puntuación mínima requerida.

Solicitar el financiamiento bajo la modalidad de primer crédito.

Realizar su precalificación para conocer el monto disponible.

Entre los documentos requeridos se encuentran identificación oficial vigente, acta de nacimiento, CURP cuando corresponda y Cédula de Identificación Fiscal. Dependiendo de la operación, podrían solicitarse documentos adicionales.

¿Cómo solicitar el programa “Unamos Créditos” del Infonavit?

Los interesados deben ingresar a Mi Cuenta Infonavit y seguir los siguientes pasos:

Acceder al apartado Mi perfil. Seleccionar la opción Asociar NSS. Vincular el Número de Seguridad Social de la persona con quien se desea unir el crédito. Ingresar a Tramitar mi crédito para realizar la precalificación. Continuar con los requisitos de documentación, avalúo y formalización del financiamiento.

El monto que pueden obtener dependerá de la capacidad de pago y de la precalificación de cada solicitante.

¿Qué pasa si compras una casa con Unamos Créditos?

El Infonavit señala que, al adquirir una vivienda mediante esta modalidad, ambos participantes se convierten en propietarios, por lo que deben compartir responsabilidades relacionadas con el inmueble.

Entre ellas se encuentran los gastos de conservación, el pago del predial, agua y otros servicios. Asimismo, cualquier mejora que se pretenda realizar deberá contar con el consentimiento del otro copropietario.

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