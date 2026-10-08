Crece la tensión por protestas estudiantiles en Francia: ¿qué piden y por qué salen a las calles?

Foto: AFP

Miles de estudiantes en Francia mantienen las protestas para exigir mejores condiciones educativas, más profesores y cambios en el sistema de acceso a la universidad.

Las movilizaciones aumentaron la presión sobre el Gobierno de Emmanuel Macron, que anunció el envío de docentes sustitutos, pero aplazó otras decisiones para finales de octubre.

🇫🇷 SE AGRAVAN LAS PROTESTAS EN FRANCIA



Las manifestaciones estudiantiles pasan a ser enfrentamientos en las calles de París con las fuerzas de seguridad. pic.twitter.com/0a6xVMe5ZE — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) October 8, 2026

¿Qué piden los estudiantes franceses?

Los jóvenes, en su mayoría de entre 15 y 18 años, denuncian problemas que afectan sus actividades escolares y sus posibilidades de continuar con estudios superiores.

Entre sus principales exigencias están:

Más profesores: reclaman que se cubran las ausencias de docentes. Según los datos citados en los reportes, el 10% de las horas de clase en los liceos no se impartieron durante el ciclo escolar 2024-2025

reclaman que se cubran las ausencias de docentes. Según los datos citados en los reportes, el 10% de las horas de clase en los liceos no se impartieron durante el ciclo escolar 2024-2025 Mejores instalaciones: piden aulas en condiciones adecuadas y preparadas para enfrentar las altas temperaturas



piden aulas en condiciones adecuadas y preparadas para enfrentar las altas temperaturas Cambios en Parcoursup: cuestionan el sistema utilizado para solicitar un lugar en la mayoría de las carreras universitarias, al considerar que carece de transparencia

cuestionan el sistema utilizado para solicitar un lugar en la mayoría de las carreras universitarias, al considerar que carece de transparencia Mejores horarios: denuncian jornadas de hasta 10 horas, con espacios sin clases durante el día

El malestar también está relacionado con la presión académica. Un estudio citado en los reportes sobre la movilización señala que nueve de cada 10 jóvenes sienten presión para obtener buenos resultados escolares.

¿Cuántas personas han salido a las calles?

De acuerdo con las cifras citadas en los reportes sobre las movilizaciones, unas 71 mil 500 personas salieron a las calles de París y otras ciudades para denunciar problemas en los centros educativos.

⚡️ #AHORA | Nuevo día de manifestaciones de estudiantes secundarios y universitarios en París, Francia. pic.twitter.com/VceE7dzHqZ — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) October 8, 2026

Además, el martes, previo a la nueva jornada de protestas, entre 266 mil y 450 mil personas participaron en manifestaciones convocadas por organizaciones estudiantiles y sindicatos.

El movimiento comenzó el 17 de septiembre en el liceo Saint-Exupéry, ubicado en Créteil, al sureste de París. Los alumnos se movilizaron inicialmente en apoyo a profesores que reclamaban la falta de personal y recursos.

Desde entonces, las protestas se extendieron a otras regiones del país. Los estudiantes también convocaron a una nueva manifestación para el 13 de octubre.

🚨NOW Looks like France are in full blown civil war mode in Paris as week long rioting as Muslims backed by the left get worse. This is on going right NOW! pic.twitter.com/Jjclkf2rXZ — Knights Templar International (@KnightsTempOrg) October 8, 2026

¿Qué respondió el Gobierno de Francia?

El ministro de Educación Nacional, Édouard Geffray, anunció que movilizará a 3 mil profesores sustitutos para cubrir las ausencias docentes en los centros educativos con mayores dificultades.

El anuncio se produjo después de una reunión con organizaciones estudiantiles. Sin embargo, los manifestantes consideran insuficientes las respuestas oficiales y reclaman medidas más amplias.

Por su parte, el primer ministro, Sébastien Lecornu, reconoció la preocupación de los estudiantes, pero señaló que las primeras decisiones se anunciarían a finales de octubre.

También se comprometió a revisar el funcionamiento de Parcoursup si fuera necesario.

Las protestas ocurren antes de las elecciones presidenciales

Las movilizaciones se desarrollan mientras el Gobierno busca aprobar el presupuesto de 2027, que contempla un ajuste fiscal de 60 mil millones de dólares para reducir el déficit público.

El conflicto también ocurre meses antes de las próximas elecciones presidenciales francesas.

La situación ha provocado cruces entre el Gobierno y la oposición, mientras las protestas y los enfrentamientos con la policía aumentan la tensión política.

Por ahora, los estudiantes mantienen sus exigencias de más personal docente, mejores instalaciones y cambios en el acceso a la universidad.

La respuesta del Gobierno y la convocatoria del 13 de octubre serán claves para conocer el alcance de las siguientes movilizaciones.

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