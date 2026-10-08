Vivienda para el Bienestar: consigue una casa de 600 mil pesos; éstos son los requisitos

Vivienda para el Bienestar. Foto: Getty Images

El Programa de Vivienda para el Bienestar busca facilitar el acceso a una vivienda adecuada a familias mexicanas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que reciben ingresos de entre uno y dos salarios mínimos.

Como parte de esta estrategia, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) construye y vende viviendas a derechohabientes que no cuentan con una casa propia y cumplen con las condiciones establecidas.

De acuerdo con la información proporcionada para el programa, las viviendas tendrán un precio de 600 mil pesos, mientras que los pagos mensuales serán fijos y no deberán superar el 30% del ingreso mensual del trabajador.

¿Qué características tendrán las viviendas de 600 mil pesos?

Las viviendas construidas como parte del Programa de Vivienda para el Bienestar tendrán características destinadas a cubrir las necesidades básicas de las familias.

Entre sus elementos se encuentran:

Dos recámaras

Sala-comedor

Baño completo

Cocina

Área de servicio

Al menos 60 metros cuadrados de construcción

Además, las casas estarán ubicadas en fraccionamientos que cuenten con servicios básicos y áreas de esparcimiento.

El programa contempla que los desarrollos se encuentren cerca de centros de trabajo, escuelas, hospitales y comercios, con el objetivo de facilitar el acceso de las familias a servicios y actividades cotidianas.

¿Qué necesito para aplicar al Programa de Vivienda para el Bienestar?

Para que un trabajador pueda ser considerado dentro del programa, debe cumplir con una serie de condiciones relacionadas con su empleo, ingresos y situación crediticia.

Los requisitos proporcionados son:

Ser derechohabiente del Infonavit Tener un empleo vigente Contar con al menos seis meses de antigüedad en el empleo Percibir entre uno y dos salarios mínimos No contar con un crédito hipotecario vigente con el Infonavit

El programa está dirigido a trabajadores que se encuentran dentro de los rangos de ingreso establecidos y que no tienen una vivienda propia.

¿Quiénes tienen prioridad en el programa?

El Programa de Vivienda para el Bienestar busca atender principalmente a sectores de la población que históricamente han enfrentado mayores dificultades para acceder a una vivienda adecuada.

Entre los grupos considerados se encuentran:

Jefas de familia

Madres solteras

Adultos mayores

Personas con discapacidad

Integrantes de comunidades indígenas

La estrategia busca reducir el rezago habitacional mediante la construcción, mejoramiento y financiamiento de viviendas.

¿Cuántas viviendas contempla el Programa de Vivienda para el Bienestar?

El Programa de Vivienda para el Bienestar tiene como objetivo contribuir a que más familias mexicanas tengan acceso a una vivienda adecuada mediante la construcción de un millón 800 mil viviendas.

La estrategia contempla diferentes mecanismos para facilitar el acceso a una vivienda, entre ellos financiamientos, créditos y subsidios destinados a la construcción o mejoramiento de hogares.

En el caso de los trabajadores derechohabientes del Infonavit, el programa contempla la construcción y venta de viviendas con un precio de hasta 600 mil pesos.

Los pagos mensuales serían fijos y no mayores al 30% del ingreso mensual del trabajador, aunque el acceso al programa está sujeto al cumplimiento de los requisitos y condiciones correspondientes.

Por ello, antes de iniciar cualquier trámite, es importante que los trabajadores verifiquen su situación ante el Infonavit y consulten si cumplen con las condiciones para acceder a una de las viviendas contempladas en el programa.

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