Becas Bienestar: Gobierno destina más de 136 mil millones de pesos para apoyar a casi 20 millones de estudiantes

Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de México destina más de 136 mil 902 millones de pesos al año a las Becas para el Bienestar, que actualmente llegan a casi 19.6 millones de estudiantes de educación básica, media superior y superior. La meta para 2026 es ampliar la cobertura hasta 22 millones de becarios, mientras que la inscripción al Bachillerato Nacional aumentó en 400 mil jóvenes respecto a 2025.

Durante la conferencia mañanera de este lunes 19 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó el crecimiento de la matrícula de preparatoria y la entrega de apoyos económicos para que los estudiantes permanezcan en las aulas.

¿Cuánto dinero se destina a las Becas Bienestar?

De acuerdo con Julio César León Trujillo, coordinador nacional de Becas para el Bienestar, los programas apoyan actualmente a 19 millones 593 mil 156 estudiantes, con una inversión social anual de 136 mil 902 millones 982 mil 500 pesos.

La mayor parte de los recursos se concentra en educación básica, aunque también hay apoyos para estudiantes de bachillerato y universidad. Así se distribuyen las becas y la inversión reportada por el Gobierno federal:

Educación básica: 14 millones 960 mil 755 estudiantes, con una inversión de 84 mil 800 millones de pesos.

14 millones 960 mil 755 estudiantes, con una inversión de 84 mil 800 millones de pesos. Educación media superior: 4 millones 162 mil 377 beneficiarios de la Beca Universal Benito Juárez, con una inversión anual de 39 mil 500 millones de pesos.

4 millones 162 mil 377 beneficiarios de la Beca Universal Benito Juárez, con una inversión anual de 39 mil 500 millones de pesos. Educación superior: 414 mil 100 estudiantes apoyados mediante Jóvenes Escribiendo el Futuro, con una inversión de 12 mil millones de pesos.

En educación básica, la Beca Rita Cetina beneficia a 9 millones 502 mil 322 estudiantes de primaria y a 5 millones 281 mil 672 de secundaria. Además, se reportan 176 mil 761 becarios en preescolar.

¿Cuánto reciben los estudiantes de las becas Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro?

Los apoyos económicos varían según el programa y el nivel educativo. Para el bimestre septiembre-octubre, los montos reportados son los siguientes:

Beca Universal Benito Juárez: mil 900 pesos bimestrales para estudiantes de educación media superior.

mil 900 pesos bimestrales para estudiantes de educación media superior. Jóvenes Escribiendo el Futuro: 5 mil 800 pesos bimestrales para estudiantes de educación superior.

5 mil 800 pesos bimestrales para estudiantes de educación superior. Beca Gertrudis Bocanegra: mil 900 pesos bimestrales para estudiantes de educación superior en Michoacán, de acuerdo con la información proporcionada.

Los recursos se depositan mediante las tarjetas del Banco del Bienestar. Para los estudiantes que ya reciben las becas Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra, la dispersión del bimestre septiembre-octubre comenzó este lunes 19 y concluirá el viernes 30 de octubre, de acuerdo con la primera letra del apellido.

¿Cuándo pagan las Becas Bienestar en octubre de 2026?

El calendario de depósitos se organiza por la letra inicial del primer apellido:

Lunes 19 de octubre: A, B.

A, B. Martes 20 de octubre: C.

C. Miércoles 21 de octubre: D, E, F.

D, E, F. Jueves 22 de octubre: G.

G. Viernes 23 de octubre: H, I, J, K, L.

H, I, J, K, L. Lunes 26 de octubre: M.

M. Martes 27 de octubre: N, Ñ, O, P, Q.

N, Ñ, O, P, Q. Miércoles 28 de octubre: R.

R. Jueves 29 de octubre: S.

S. Viernes 30 de octubre: T, U, V, W, X, Y, Z.

Beca Rita Cetina: ¿Cuándo abre el registro para nuevos beneficiarios?

La convocatoria para incorporarse a la Beca Rita Cetina estará disponible del 26 de octubre al 6 de noviembre de 2026, a través del sitio oficial becaritacetina.gob.mx.

En tanto, para la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro se reportaron 668 asambleas informativas y el registro de 100 mil estudiantes. En Michoacán, la beca Gertrudis Bocanegra ha beneficiado a 55 mil 924 estudiantes, con una inversión de 531 millones de pesos.

El Gobierno federal también prevé ampliar este último apoyo a Chiapas, Zacatecas, Campeche y Sonora, donde se han realizado 344 asambleas y se han registrado 172 mil 571 estudiantes.

Bachillerato Nacional suma 400 mil estudiantes más

Además de los recursos destinados a las becas, Sheinbaum destacó que este año se inscribieron 400 mil jóvenes más al Bachillerato Nacional respecto a 2025.

Según Julio César León Trujillo, a la Beca Universal Benito Juárez se registraron un millón 800 mil 919 estudiantes durante este ciclo escolar, por encima de la meta prevista de un millón 500 mil. También se realizaron 14 mil 109 asambleas informativas en planteles educativos.

Por su parte, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, recordó que el registro para Prepa en Línea-SEP estará disponible del 19 al 28 de octubre en prepaenlinea.sep.gob.mx. La modalidad es gratuita y, al concluir los estudios, los alumnos reciben el certificado de terminación de bachillerato.

La meta del Gobierno federal es cerrar 2026 con 22 millones de estudiantes incorporados al sistema de becas.

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