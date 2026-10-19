Caos vehicular: volcadura de tráiler paraliza la México-Pachuca

Volcadura de tráiler en la México-Pachuca. Foto: Fernando Cruz

Severo caos vehicular el que se registra esta mañana sobre la autopista México-Pachuca, en el cruce con avenida Río de los Remedios en el perímetro de San Juan Ixhuatepec, en Tlalnepantla de Baz, debido a la volcadura de un tráiler que transportaba toneladas en rollos de papel.

Volcadura de tráiler provoca caos vehicular en la México-Pachuca

La pesada unidad intentó cruzar el distribuidor vial de esta importante autopista. Sin embargo, el conductor perdió el control y terminó volcando sobre su lado derecho, causando daños en la estructura metálica del puente vehicular.

Elementos de la Policía de Tránsito y de la Policía Estatal, mantienen cerrada la circulación y en estos momentos continúan los trabajos para retirar las toneladas de papel y retirar la unidad siniestrada.

Se registra una importante carga vehicular en este perímetro. Al momento las labores continúan.

¿Qué hacer ante una volcadura de tráiler?

Presenciar u encontrarse cerca de una volcadura de tráiler o vehículo de gran tonelaje es una situación de alto riesgo por el peso de la unidad, la posibilidad de derrames de combustible o sustancias peligrosas, y el bloqueo de vialidades.

A continuación te compartimos el protocolo de seguridad recomendado ante un evento de este tipo:

Si vas manejando detrás o cerca del tráiler

Manten la calma y detén tu vehículo a una distancia segura: No te acerques inmediatamente. Los tráileres pueden transportar material pesado que sigue desplazándose tras el impacto o derramar líquidos inflamables.

No te acerques inmediatamente. Los tráileres pueden transportar material pesado que sigue desplazándose tras el impacto o derramar líquidos inflamables. Enciende las luces intermitentes (de emergencia): Alerta a los conductores que vienen detrás de ti para evitar una colisión en cadena.

Alerta a los conductores que vienen detrás de ti para evitar una colisión en cadena. Estaciónate en el acotamiento o zona segura: Si es posible, oríllate por completo fuera del flujo vehicular y pon el freno de mano.

Si es posible, oríllate por completo fuera del flujo vehicular y pon el freno de mano. Permanécete atento al entorno: Observa si hay fuga de combustible, humo, fuego o si el tráiler transportaba materiales peligrosos (identificados con rombos o letreros de color amarillo, rojo o blanco en la caja/tanque).

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