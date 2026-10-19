Popocatépetl: el riesgo detrás del video viral que muestra el cráter de cerca

El volcán Popocatépetl sigue activo. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Un video que se viralizó durante el fin de semana muestra a un grupo de jóvenes que habría llegado a la cima del volcán Popocatépetl, donde captaron imágenes del cráter. El joven que compartió la grabación se autodenomina el “hombre del Popocatépetl”.

Video de Don Goyo

El metraje muestra a un joven que llega a los llamados arenales del Popocatépetl y señala que continuará hasta la cima. En otra parte de la grabación, el grupo de aventureros aparece sentado muy cerca del cráter, desde donde se observan imágenes del interior del volcán.

🌋😱 ¡Así luce el interior del #Popocatépetl!



Un hombre se adentró hasta el #Cráter del volcán y grabó imágenes que muestran un paisaje impresionante. 🔥



El video ha llamado la atención por las impactantes vistas, aunque acercarse al cráter representa un riesgo extremo debido a… — Webcams de México (@webcamsdemexico) October 19, 2026

El video fue retomado por diversos medios de comunicación y cuentas de redes sociales, entre ellas @webcamsdemexico. Sin embargo, por la calidad de las imágenes no es posible confirmar cuándo fueron grabadas, por lo que su fecha no está establecida.

¿Qué tan riesgoso es subir al cráter de un volcán activo?

Acercarse al cráter del Popocatépetl representa distintos peligros, entre ellos la posibilidad de una explosión, la emisión de gases volcánicos y la expulsión de material incandescente. Entre los principales riesgos se encuentran:

Gases volcánicos: algunos pueden provocar intoxicaciones graves o incluso la muerte. Además, las corrientes de aire pueden cambiar la dirección de los gases

Caídas y lesiones: las pendientes de ceniza, roca suelta y otros materiales volcánicos pueden ocasionar resbalones y caídas. La altitud también puede provocar agotamiento, mareos y dificultad para respirar

Caída de tefra: este material volcánico incluye partículas de distintos tamaños, como ceniza y lapilli, que pueden ser expulsadas durante una explosión y desplazarse a grandes distancias

Proyectiles balísticos: son fragmentos de material volcánico de más de 64 milímetros que salen expulsados durante explosiones en el cráter. Algunos pueden alcanzar dimensiones de varios metros, de acuerdo con información del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred)

El Cenapred mantiene una zona de exclusión de 12 kilómetros alrededor del cráter del Popocatépetl, debido a los riesgos que representa ingresar a esa área. En su último reporte, la dependencia informó que se detectaron siete exhalaciones y que el Semáforo de Alerta Volcánica se encontraba en Amarillo Fase 2.

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