¿Qué derechos tiene un mexicano si es detenido por el ICE en EE. UU.?

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Las muertes de migrantes bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) abren dudas sobre qué derechos tienen los mexicanos detenidos en Estados Unidos.

El 18 de octubre se dio a conocer el fallecimiento de un migrante bajo custodia en un centro de procesamiento de Laredo, Texas. Con esto, suman 18 connacionales muertos en detención o bajo custodia del ICE en Estados Unidos desde que Donald Trump regresó al poder en enero del 2025.

Debido a que los operativos son constantes en California, el fiscal general estatal, Rob Bonta, presentó una nueva demanda contra el gobierno federal para frenar los arrestos migratorios en los alrededores de los tribunales estatales.

Las muertes e irregularidades en arrestos abren un debate sobre los derechos que tienen los mexicanos detenidos por el ICE en Estados Unidos.

¿Qué derechos tiene un migrante en Estados Unidos?

Un mexicano detenido por el ICE conserva derechos fundamentales, incluso si carece de documentos migratorios.

La Constitución estadounidense protege a las personas que se encuentran en el país. Sin embargo, el alcance de algunas garantías depende de su situación y del procedimiento.

La Quinta Enmienda establece que ninguna persona puede ser privada de la vida, la libertad o los bienes sin el debido proceso legal.

La jurisprudencia de la Suprema Corte ha reconocido que estas garantías también alcanzan, con matices según las circunstancias, a personas extranjeras que se encuentran dentro del territorio

El gobierno debe respetar:

Debido proceso : cuidar los procedimientos legales aplicables antes de privar a una persona de su libertad o expulsarla del país.

: cuidar los procedimientos legales aplicables antes de privar a una persona de su libertad o expulsarla del país. Protección frente a registros y detenciones irrazonables : la Cuarta Enmienda limita las actuaciones arbitrarias de las autoridades, aunque su aplicación concreta depende de las circunstancias y del contexto migratorio.

: la Cuarta Enmienda limita las actuaciones arbitrarias de las autoridades, aunque su aplicación concreta depende de las circunstancias y del contexto migratorio. Derecho a no autoincriminarse : la Quinta Enmienda protege frente a la obligación de declarar contra uno mismo en procedimientos penales.

: la Quinta Enmienda protege frente a la obligación de declarar contra uno mismo en procedimientos penales. Acceso a representación legal en procedimientos migratorios : una persona puede contar con un abogado. Por regla general, el Gobierno no está obligado a proporcionarle uno gratuitamente en un proceso migratorio.

: una persona puede contar con un abogado. Por regla general, el Gobierno no está obligado a proporcionarle uno gratuitamente en un proceso migratorio. Asistencia consular: El detenido puede solicitar la asistencia de su consulado para su proceso migratorio o penal

Importante: Estas garantías no significan que una persona tenga derecho automático a permanecer en Estados Unidos. El Gobierno puede iniciar un procedimiento de deportación cuando corresponda, pero debe cuidar las reglas mencionadas.

¿Qué derechos tiene un mexicano si es detenido por el ICE?

Las detenciones del ICE suelen ser de carácter civil en materia de migración, aunque también puede intervenir con investigaciones y arrestos penales.

Un detenido puede solicitar:

Asistencia consular : se brinda al detenido la posibilidad de notificar al consulado de su país de origen.

: se brinda al detenido la posibilidad de notificar al consulado de su país de origen. Representación legal : un abogado o representante autorizado puede asumir su defensa, pagándola por su cuenta

: un abogado o representante autorizado puede asumir su defensa, pagándola por su cuenta Cuestionar la legalidad de la detención: dependiendo del caso, puede recurrir a mecanismos judiciales para impugnar una detención ilegal o prolongada

¿Qué debe respetar el ICE durante la detención de un migrante?

Límites entre registros y detenciones irrazonables

Cuidar el debido proceso y el derecho a no autoincriminarse de una persona

Respetar las facultades legales de detención conforme a la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA)

Permitir la comunicación y asistencia consular de los detenidos

Tener un mecanismo para presentar quejas

Prevención de abusos

Atención médica

El ICE establece que sus centros de detención deben cumplir con brindar atención médica, uno de los aspectos más criticados en la dependencia durante la administración de Donald Trump.

¿Puede el ICE usar la fuerza?

El uso de la fuerza está sujeto a las normas legales y operativas aplicables. El nivel de fuerza aplicable depende del riesgo existente y de la actuación de los agentes, conforme a las circunstancias.

No letal

Se permite cuando el agente tiene motivos razonables para considerar que es necesaria. Establece una fuerza mínima que puede aumentar si las acciones lo justifican

Letal

Aplica cuando el agente considera necesario aplicar fuerza para protegerse a sí mismo o a otras personas de un peligro inminente de muerte o lesiones graves.

¿Cuántos migrantes detuvo el ICE?

El Instituto de Policía Migratoria reportó que el ICE ejecutó alrededor de 236 mil arrestos administrativos en el ejercicio fiscal 2025. Es el doble de los 113 mil 431 casos del 2024.

Para mayo del 2025, la Oficina de Rendición de Cuentas (GAO) encontró que 31 de los 33 centros incumplían algún estándar relacionado con una queja presentada.

Por su parte, la organización de investigación sanitaria KFF contabilizó 33 muertes de personas bajo custodia o en centros de detención durante el 2025, frente a 11 casos del 2024.

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