Noticias de hoy 19 de octubre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas

Muere mexicano en EE.UU.

Otro mexicano murió en Estados Unidos bajo custodia del ICE. Suman ya 18 connacionales fallecidos desde el regreso de Donald Trump al poder.

Jáuregui al Altiplano

César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua, fue trasladado al penal del Altiplano, en el Estado de México para afrontar las acusaciones por el delito de traición a la patria.

Marcha en Jalisco

Personas encapuchadas lanzaron artefactos explosivos y una bomba molotov contra Palacio de Gobierno, durante la marcha por el agua limpia en Guadalajara, Jalisco.

Trudy se debilita

Trudy se convirtió en tormenta tropical, por lo que disminuirá la intensidad de las lluvias, oleaje y rachas de viento este 19 de octubre.

Raúl Castro

Las autoridades de Florida obtuvieron una orden de arresto estatal contra Raúl Castro Ruz por presunta conspiración para cometer asesinato por el derribo de dos aviones civiles el 24 de febrero de 1996.

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