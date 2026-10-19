¿Qué es el vórtice polar y qué efectos puede tener en México?

Efectos del vórtice polar. Foto: AFP

El vórtice polar es un fenómeno meteorológico caracterizado por una extensa circulación de aire frío que se forma en las capas altas de la atmósfera alrededor de las regiones polares.

Si bien se localiza principalmente sobre el Ártico y la Antártida, sus variaciones pueden influir en la dinámica atmosférica y favorecer cambios en el tiempo de las latitudes medias, incluido el territorio mexicano. Sin embargo, la presencia de un vórtice polar no significa que México vaya a experimentar automáticamente una ola de frío, ya que sus efectos dependen de la configuración atmosférica y de la interacción con otros sistemas meteorológicos.

¿Qué es el vórtice polar y dónde se forma?

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés), el vórtice polar es una gran área de baja presión y aire frío que rodea los polos terrestres. Está presente durante todo el año, aunque se debilita en verano y se fortalece durante el invierno.

En el hemisferio norte, este sistema se encuentra en las capas altas de la atmósfera, particularmente en la estratosfera, donde los vientos circulan alrededor del Ártico. Su comportamiento influye en la distribución del aire frío y en la circulación atmosférica.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) explica que, cuando el vórtice se debilita, se desplaza o se divide, la corriente en chorro polar puede adoptar una trayectoria más ondulada. Esto favorece que el aire frío avance hacia latitudes más bajas y que el aire cálido se desplace hacia el Ártico.

¿Cómo puede afectar el vórtice polar el clima en México?

Los cambios en el vórtice polar pueden contribuir a condiciones favorables para que el aire frío se desplace hacia el sur de Norteamérica. Sin embargo, su influencia sobre México no es automática ni significa que todo el país experimentará temperaturas extremas.

Cuando las condiciones atmosféricas favorecen el ingreso de aire frío hacia territorio mexicano, pueden presentarse efectos como:

Descenso de temperaturas : principalmente en regiones del norte y zonas montañosas, dependiendo de la trayectoria de las masas de aire

: principalmente en regiones del norte y zonas montañosas, dependiendo de la trayectoria de las masas de aire Heladas : en áreas donde las temperaturas descienden hasta cero grados Celsius o menos

: en áreas donde las temperaturas descienden hasta cero grados Celsius o menos Vientos fuertes : cuando el aire frío interactúa con sistemas frontales y otros patrones atmosféricos

: cuando el aire frío interactúa con sistemas frontales y otros patrones atmosféricos Nieve o aguanieve : en zonas de mayor altitud, si coinciden temperaturas suficientemente bajas y condiciones de humedad

: en zonas de mayor altitud, si coinciden temperaturas suficientemente bajas y condiciones de humedad Cambios en las condiciones meteorológicas: que pueden incluir lluvias, niebla y variaciones importantes de temperatura, según los sistemas que acompañen el ingreso de aire frío

Estos efectos dependen de la interacción entre las masas de aire, los frentes fríos, la humedad disponible y otros sistemas meteorológicos.

¿El vórtice polar puede provocar frío extremo en México?

El vórtice polar no es un fenómeno nuevo ni representa, por sí mismo, una señal de que se aproxima una ola de frío. El NWS señala que las irrupciones de aire ártico asociadas con cambios en este sistema pueden provocar temperaturas muy bajas en regiones que habitualmente presentan condiciones más templadas.

En México, para determinar si habrá un episodio de frío intenso, es necesario revisar los pronósticos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la evolución de los sistemas atmosféricos que afectan al país. La presencia de un frente frío, una masa de aire polar o una tormenta invernal puede tener efectos concretos, pero no debe atribuirse cada descenso de temperatura directamente al vórtice polar.

Por ello, durante la temporada invernal se recomienda consultar los avisos del SMN y seguir las indicaciones de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), especialmente en regiones donde se pronostican heladas, temperaturas bajo cero o vientos fuertes.

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