Los tres meses de 2027 que tendrán un doble pago del SSI

Los pagos del SSI se realizan a principio de cada mes. Foto: Shutterstock

En 2027 se producirá un escenario que los beneficiarios del Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) deben conocer para evitar confusiones. Se trata de los meses con “doble pago”, que realmente son ajustes de la Administración del Seguro Social (SSA) por el factor calendario.

Aunque los usuarios verán dos depósitos en sus cuentas durante en tres meses del 2027, no se trata de un bono, una ayuda extraordinaria ni dinero adicional otorgado por el Gobierno federal. El segundo depósito corresponderá al beneficio del mes siguiente, cuyo pago se adelanta para evitar retrasos.

Incluso, el mismo escenario se presentará en diciembre de este año, cuando los beneficiarios reciban un pago el 1 de diciembre y otro el 31 de diciembre. En realidad, ese pago corresponde a enero de 2027.

La SSA establece que el SSI se paga normalmente el primer día de cada mes. Sin embargo, si esa fecha cae en sábado, domingo o feriado federal, el dinero se entrega el último día hábil anterior. Esta regla permite que los beneficiarios reciban sus recursos a tiempo, aunque modifica la distribución de los depósitos.

¿Cuáles son los meses de 2027 con dos pagos del SSI?

Abril: dos depósitos por el pago adelantado de mayo

El primer mes con doble depósito será abril. Los beneficiarios recibirán el pago regular correspondiente a abril el jueves 1 de ese mes. Después, el viernes 30 de abril llegará el depósito correspondiente a mayo, ya que el primer día de ese mes caerá sábado.

El calendario quedará de la siguiente manera:

Jueves 1 de abril: pago del SSI correspondiente a abril

pago del SSI correspondiente a abril Viernes 30 de abril: pago del SSI correspondiente a mayo

Julio: el pago de agosto llegará antes

El segundo periodo con dos depósitos será julio. El pago correspondiente a ese mes llegará el jueves 1, mientras que el beneficio de agosto se adelantará al viernes 30 de julio porque el 1 de agosto caerá domingo.

Las fechas previstas son:

Jueves 1 de julio: depósito correspondiente a julio

depósito correspondiente a julio Viernes 30 de julio: depósito correspondiente a agosto

Diciembre: dos pagos antes de terminar el año

El tercer mes con doble depósito será diciembre. Los beneficiarios recibirán primero el pago regular correspondiente a diciembre el miércoles 1. Posteriormente, el viernes 31 de diciembre se entregará el beneficio correspondiente a enero de 2028.

El adelanto se debe a que el 1 de enero de 2028 caerá sábado, además de que es feriado federal. En consecuencia, la SSA programará el depósito del primer mes de 2028 para el último día hábil anterior.

El calendario previsto será:

Miércoles 1 de diciembre de 2027: pago correspondiente a diciembre

pago correspondiente a diciembre Viernes 31 de diciembre de 2027: pago correspondiente a enero de 2028

La idea de conocer estos ajustes en el calendario es no caer en confusiones y gastar el dinero por creer que habrá otro pago, es decir, un tercero. Conviene reservar el segundo depósito para los gastos del mes al que corresponde.

Utilizarlo como si fuera un ingreso extraordinario puede dejar al beneficiario sin dinero suficiente cuando llegue el siguiente periodo de pagos.

También se debe distinguir este ajuste del Ajuste por Costo de Vida (COLA). La SSA anunció el 14 de octubre que los beneficios del Seguro Social y del SSI aumentarán un 3,6% en 2027. En el caso del SSI, el incremento comenzará a reflejarse en el pago correspondiente a enero de 2027, que se entregará anticipadamente el 31 de diciembre de 2026.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.