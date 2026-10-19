Muere Lua Blanco, actriz de “Rebelde”, a los 39 años: ¿quién fue y de qué murió?

¿Quién fue Lua Blanco, protagonista de “Rebelde” en Brasil? | Foto: Uno TV

Lua Blanco, protagonista de “Rebelde Brasil“, falleció a los 39 años tras luchar contra el cáncer en sus últimos meses de vida, según dio a conocer este domingo su hermano Daniel a través de redes sociales.

A través de redes sociales, fans y colegas se despidieron de la actriz brasileña, incluyendo a Dulce María, quien interpretó a Roberta en la versión mexicana de la telenovela “Rebelde“.

¿De qué murió Lua Blanco?

Daniel Blanco, hermano de la actriz que interpretó a Roberta Messi en la versión brasileña de “Rebelde”, reveló que falleció tras una lucha de varios meses contra el cáncer, aunque no aclaró de qué tipo.

“Ella había estado luchando contra el cáncer en sus últimos meses de vida, y durante ese tiempo estuvo completamente rodeada por el amor de su familia y amigos que estuvieron con ella toda su vida“, escribió.

Y agregó: “Ella partió en paz, llena de amor y con plena fe de que iba directamente a las manos de Dios. Ella estará con nosotros para siempre, iluminándonos con su fuerte luz eterna“.

¿Quién fue Lua Blanco, protagonista de “Rebelde” en Brasil?

Lua Blanco fue una actriz brasileña que destacó particularmente en series brasileñas como “Malhação“, serie de 27 temporadas que duró de 1995 a 2020, en donde interpretó el papel de Joe.

Sin embargo, la fama nacional le llegó en el año 2011 cuando le dio vida a Roberta Messi en la versión brasileña de “Rebelde” junto a Melanie Fronckowiak, Micael Borges y Chay Suede, entre otros.

El personaje de Roberta era una adolescente de personalidad fuerte, rebelde y apasionada por la música, basado directamente en el personaje homónimo interpretado por Dulce María en la telenovela mexicana.

Dulce María se despide de la Roberta brasileña

Dulce María, actriz y cantante mexicana, aprovechó sus redes sociales para dedicar un emotivo mensaje a Lua Blanco, quien dio su propia interpretación a Roberta, protagonista de “Rebelde“.

“”Estoy en shock, tuve la oportunidad de conocerla y grabar juntas. Lo siento muchísimo”. Dulce María

Y añadió: “Pido a Dios que les dé fuerza y pronta resignación a sus familiares, amigos y fans. Les mando un abrazo con todo mi cariño“.

Cabe destacar que la escena de los espectáculos brasileña también recordó a Lua Blanco, incluyendo a la actriz Bianca Bin, quien escribió: “Que Lua esté rodeada de mucha luz y amor“.

Por su parte, Juliana Paiva comentó la publicación de Daniel Blanco. “¡Dani! ¡Que Dios consuele sus corazones! Lua, siempre hermosa y radiante, permanecerá siempre en ese amor que no se acaba, sino que se hace aún más grande“.

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