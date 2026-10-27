Checo Pérez presenta su casco para el GP de México 2026: “Es el que más me ha gustado”

Checo Pérez con su casco para el GP de México 2026. Foto: Alejandra Suárez

Sergio “Checo” Pérez presentó este martes 27 de octubre, el casco edición especial que usará durante el Gran Premio de la Ciudad de México 2026, en el que será su primera carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez desde su visita en 2024, cuando aún portaba los colores de Red Bull.

El piloto mexicano mostró en Plaza Carso el casco que estrenará durante el Show Run de este miércoles en Paseo de la Reforma y que posteriormente utilizará en el GP México el fin de semana.

“Este casco tiene todos los detalles de mi Gran Premio número 300. Es muy mexicano, como siempre, y es el que más me ha gustado“, contó el piloto frente a su afición que inundó la plaza con sus gritos.

Con ustedes el casco que usará @SChecoPerez en el @mexicogp, donde correrá su GP 300 🇲🇽🏎️💨😏🏁 #TeamCheco pic.twitter.com/eSJGV7L87e — Escudería Telmex (@escuderiatelmex) October 27, 2026

Así es el casco de Checo Pérez

Detalles del casco de Checo Pérez para el GP de México. Foto: Alejandra Suárez

El diseño, de color blanco y estilo más sobrio, incorporó elementos que representan la cultura mexicana. Asimismo, incluye de forma destacada el logo de Cadillac en la parte superior, así como la cifra “300” inscrita en los laterales, en conmemoración a la celebración de sus 300 Grandes Premios en la Fórmula 1.

“Trabajamos en el diseño con General Motors y representa nuestra cultura”, expresó Checo Pérez.

Los 300 grandes premios de Checo Pérez

El piloto mexicano de Cadillac también habló de sus 300 grandes premios dentro de la Fórmula 1 el próximo domingo.

“Gracias a Escudería Telmex, hoy puedo celebrar mis 300 Grandes Premios”, expresó Checo Pérez.

Más allá de lo vivido en las pistas durante sus 300 Grandes Premios, Checo Pérez reflexionó sobre cómo ha cambiado su vida a lo largo de su carrera y destacó el papel fundamental que han tenido su esposa y sus hijos en esta etapa.



“Al final, la gente me ve con el casco y el coche, pero soy un ser humano que pasa por lo mismo que cualquiera: tengo dudas y miedos” Checo Pérez

El mexicano también habló sobre el trabajo que ha realizado junto a Cadillac para consolidar su proyecto en la Fórmula 1, un proceso que describió como intenso y de grandes retos, pero que mantiene al equipo enfocado en convertirse en uno de los protagonistas de la categoría.

“Ha sido un año intenso, en el que hemos trabajado muchísimo detrás del equipo para construir. Seguimos empujando porque queremos posicionar a Cadillac como uno de los principales equipos de la Fórmula 1”, destacó.

El piloto aseguró que mantiene la motivación de competir al más alto nivel y contribuir al crecimiento de la escudería estadounidense.

“Quiero cerrar esta última etapa de mi carrera con broche de oro”, expresó Checo Pérez.



¿Cuándo es el GP de México 2026?

El Gran Premio de la Ciudad de México se disputará el domingo 1 de noviembre, aunque las actividades en pista comenzarán desde el viernes 30 de octubre.

De acuerdo con el calendario oficial del evento, estos son los horarios de las principales sesiones de Fórmula 1, en tiempo del centro de México:

Viernes 30 de octubre: primera práctica, de 12:30 a 13:30 horas

primera práctica, de 12:30 a 13:30 horas Viernes 30 de octubre: segunda práctica, de 16:00 a 17:00 horas

segunda práctica, de 16:00 a 17:00 horas Sábado 31 de octubre: tercera práctica, de 11:30 a 12:30 horas

tercera práctica, de 11:30 a 12:30 horas Sábado 31 de octubre: clasificación, de 15:00 a 16:00 horas

clasificación, de 15:00 a 16:00 horas Domingo 1 de noviembre: carrera, a las 14:00 horas

La clasificación del sábado definirá el orden de salida de los pilotos para la carrera del domingo, programada a 71 vueltas.

El programa del fin de semana también contempla actividades de otras categorías, por lo que los asistentes podrán encontrar sesiones en pista desde la mañana.

Conoce el resto de la agenda de Checo Pérez en México

La conferencia de prensa desde Plaza Carso marcó el inicio de la agenda de Checo Pérez en la Ciudad de México, en el marco del GP de la Ciudad de México 2026, en donde buscará conseguir puntos para Cadillac.

Miércoles 28 de octubre: Show Run en Paseo de la Reforma

La actividad principal de Checo antes del Gran Premio será el Show Run organizado por Cadillac Formula 1 Team y los responsables del GP de México, con el apoyo del Gobierno de la Ciudad de México.

La exhibición comenzará a las 10:00 horas del miércoles 28 de octubre en Paseo de la Reforma.

El recorrido anunciado irá de la Diana Cazadora al Ángel de la Independencia, donde los aficionados podrán observar al mexicano al volante de un monoplaza de Fórmula 1.

Checo toma las calles de la Ciudad de México este 28 de Octubre.



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A return like no other.



Checo takes the streets of Mexico City on October 28. Lock in your updates via link in bio. pic.twitter.com/GJPQhRI8Mo — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) September 29, 2026

El evento también marcará la primera aparición de Cadillac en suelo mexicano durante su temporada de debut en la máxima categoría del automovilismo.

Además, la exhibición tendrá un significado especial para Pérez, pues forma parte de la celebración por sus 300 Grandes Premios disputados en la Fórmula 1.

El Show Run será abierto al público y se anunció una transmisión en vivo a través del canal de YouTube de Desde el Paddock.

Jueves 29 de octubre: Pit Walk México GP

El Pit Lane Walk del México GP es una actividad en la que los aficionados pueden caminar por el pit lane, el carril de los pits del Autódromo Hermanos Rodríguez, para ver de cerca los garajes de las escuderías y parte del trabajo que realizan los equipos antes de la carrera.

Durante el recorrido, los asistentes pueden observar los monoplazas y el trabajo de los mecánicos.

En algunas ocasiones también pueden ver a pilotos o integrantes de los equipos, aunque no está garantizado que Checo Pérez esté presente.

Posteriormente, Checo Pérez comenzará la actividad oficial del GP de México 2026 el viernes 30 de octubre, cuando buscará comenzar con el pie derecho rumbo a la carrera del domingo.

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