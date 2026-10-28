Chocan trenes de alta velocidad en España; se reportan varios heridos

Colisión entre dos trenes de alta velocidad en Toledo. FOTO: Getty

Dos trenes de alta velocidad chocaron en España este miércoles, lo que provocó la suspensión del servicio ferroviario entre Madrid y Andalucía, informó el administrador de infraestructura ferroviaria Adif. Se habla de una cifra extraoficial de 10 fallecidos.

El accidente ocurrió poco después de las 9:00 de la mañana, hora local, entre las localidades de Los Yébenes y Urda, en la provincia de Toledo. De acuerdo con el diario El País, testigos reportaron numerosos heridos y la llegada de equipos médicos de emergencia.

Según los primeros reportes publicados por El País, dos vagones involucrados en el accidente se salieron de las vías y cayeron por un terraplén.

El periódico español citó testimonios de personas que describieron la presencia de numerosos lesionados, así como la movilización de servicios de emergencia hacia el lugar del choque.

Hasta el momento, la información proporcionada por Adif no incluye una cifra oficial de personas heridas ni detalles sobre la gravedad de las lesiones.

¿Qué trenes estuvieron involucrados en el accidente?

El choque involucró a dos trenes que circulaban en direcciones opuestas:

Tren AVE: había salido de Madrid con destino a Sevilla.

Tren Iryo: viajaba en sentido contrario al AVE.

Aunque los trenes viajaban en direcciones opuestas, Adif describió el incidente como una colisión por alcance, sin proporcionar más detalles sobre las circunstancias del impacto.

Suspenden trenes entre Madrid y Andalucía tras el choque

Tras el accidente, Adif anunció la suspensión de la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Andalucía.

A través de su cuenta oficial en X, el operador ferroviario informó:

⚠️Se encuentra interrumpida la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía por un alcance entre dos trenes. — INFOAdif (@InfoAdif) October 28, 2026

El organismo no proporcionó información adicional sobre las causas del accidente ni precisó cuándo podría restablecerse el servicio.

La suspensión afecta la línea ferroviaria de alta velocidad que conecta la capital española con la región de Andalucía, en el sur del país.

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