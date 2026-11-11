Saúl Gómez, vocero de repartidores, propone que “toda entrega se haga a pie de calle” tras agresión en Santa Cruz Atoyac

Repartidores proponen entregar a pie de calle. Foto: Pexels/ilustrativa

Después del ataque a un repartidor en Santa Cruz Atoyac, en la Ciudad de México (CDMX), Saúl Gómez, vocero de Repartidores Unidos de México y fundador de Ni Un Repartidor Menos, pidió a las plataformas de entrega cambiar sus protocolos de seguridad para evitar que los trabajadores asistan a domicilios donde puedan estar en riesgo.

¿Cuál es la propuesta tras la agresión a repartidor?

La propuesta consiste en incluir en una lista de lugares vetados aquellos domicilios donde se hayan registrado agresiones contra repartidores, para que los pedidos se entreguen directamente a pie de calle.

“Nosotros lo que le pedimos a las plataformas es que estos lugares los pongan como en su lista de vetados, en los cuales nosotros no podamos entrar, sino que toda entrega se haga a pie de calle para evitar algún tipo de enfrentamiento o problema“, explicó.

Repartidores denuncian agresiones

Gómez advirtió que las agresiones contra repartidores de aplicaciones no son hechos aislados. Señaló que algunos trabajadores son insultados, amenazados e incluso retenidos dentro de viviendas o unidades habitacionales.

También denunció casos de compañeras que han sido secuestradas con la intención de abusar sexualmente de ellas o que han sufrido violencia durante sus entregas.

Entre los motivos de los conflictos mencionó la falta de atención de los usuarios a sus teléfonos celulares, los retrasos de los restaurantes y las molestias de algunos clientes cuando los repartidores se niegan a ingresar a edificios o condominios.

“Hay clientes que son muy groseros y malagradecidos. Tú tratas de hacer el mejor trabajo y al final te azotan la puerta en la cara”, lamentó.

Casi 40 repartidores han muerto en asaltos desde 2018

El vocero informó que, de 2018 a 2026, el gremio contabiliza casi 40 repartidores fallecidos por asaltos o intentos de asalto. La mayoría de las víctimas son hombres y tres son mujeres. Y a esta cifra se suman cerca de 900 trabajadores fallecidos por hechos de tránsito en el mismo periodo.

Gómez cuestionó la respuesta de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y pidió a las autoridades atender las agresiones, los asaltos y el despojo de vehículos que afectan al sector.

Sobre el caso de Santa Cruz Atoyac, indicó que el repartidor agredido habría recibido amenazas y que desconocían si finalmente procedería legalmente.

Saúl Gómez insistió en que las plataformas de entrega deben establecer medidas para proteger a los repartidores y evitar que las entregas los expongan.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.